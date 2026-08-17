El desactivado Equipo Especial Lava Jato destinó más de S/ 26 millones entre 2016 y 2025, de acuerdo con información oficial citada en un informe de Panorama. El gasto corresponde a remuneraciones, personal administrativo, locadores, pasajes y adquisición de bienes, entre otros conceptos.

Según el reportaje, durante los primeros tres años de funcionamiento del equipo fiscal se ejecutaron S/ 7.5 millones en 2017, S/ 8.4 millones en 2018 y S/ 8.6 millones en 2019. En los tres años, los niveles de ejecución presupuestal superaron el 99% en las distintas categorías de gasto.

El informe señala que el Equipo Especial de Fiscales fue conformado el 3 de enero de 2017, con dedicación exclusiva a las investigaciones vinculadas al caso Odebrecht. Durante 2017, 2018 y 2019, el Gobierno transfirió recursos para financiar sus actividades y, según la documentación citada, se ejecutó la totalidad de lo transferido.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía desactivó equipos especiales Lava Jato y Cuellos Blancos

Gastos del Equipo Especial Lava Jato

Los documentos detallan que en 2017 se destinó S/ 1 millón 376 mil al rubro de personal y obligaciones sociales. En 2018, el monto ascendió a S/ 1 millón 977 mil, mientras que en 2019 llegó a S/ 3 millones 359 mil.

A partir de 2020, el presupuesto dejó de tener una asignación diferenciada para el Equipo Especial y pasó a integrarse al presupuesto institucional del Ministerio Público, según el reportaje.

El compilado oficial presentado en el informe registra S/ 26.7 millones correspondientes al periodo comprendido entre 2016 y 2025. Dentro de los conceptos consignados figuran S/ 6 millones en remuneraciones de fiscales, S/ 5 millones para personal administrativo y S/ 2.5 millones para locadores. También se registran S/ 1 millón en pasajes al exterior y S/ 11.5 millones en bienes adquiridos.

Durante los primeros tres años de funcionamiento del equipo Lava Jato se ejecutaron S/ 7.5 millones en 2017, S/ 8.4 millones en 2018 y S/ 8.6 millones en 2019. Foto: gob.pe

Cuestionamientos sobre los resultados

El gasto del equipo fiscal también generó cuestionamientos entre los entrevistados por Panorama. El excongresista Víctor Andrés García Belaunde estimó que el gasto total podría superar los S/ 100 millones durante una década. Sin embargo, el propio reportaje precisa que se trata de una proyección y no de una cifra oficial consolidada.

García Belaunde sostuvo que debería realizarse una auditoría para determinar cuánto dinero fue utilizado y establecer si los gastos estuvieron debidamente sustentados.

En la misma línea, el abogado procesalista Claudio Cajina consideró que sería conveniente auditar el uso de los recursos desde 2020 y determinar cuánto se gastó, en qué conceptos y si los desembolsos fueron sustentados adecuadamente.

Cajina también cuestionó, a partir de los resultados judiciales recientes, el balance de las investigaciones desarrolladas por el equipo. Señaló que, en retrospectiva, los recursos utilizados podrían generar preocupación debido a las absoluciones y procesos archivados mencionados en el reportaje.

El papel de José Domingo Pérez

El reportaje también aborda la actuación del exintegrante del Equipo Especial José Domingo Pérez, quien recientemente participó en una audiencia relacionada con el expresidente Pedro Castillo.

Durante su intervención, Pérez argumentó que la detención de Castillo fue arbitraria y solicitó el restablecimiento de su libertad, sustentando su posición en argumentos relacionados con la ausencia de flagrancia y cuestionamientos al procedimiento seguido por el Congreso.

Para Claudio Cajina, los argumentos utilizados por Pérez en esa audiencia fueron diferentes a los que sostenía cuando ejercía como fiscal. El abogado cuestionó que un profesional pueda adoptar posiciones jurídicas distintas dependiendo del cliente al que representa.

Balance del Equipo Especial

El Equipo Especial Lava Jato inició sus labores con Hamilton Castro. Posteriormente, Rafael Vela asumió la coordinación del grupo en 2018 y permaneció al frente hasta 2026.

El reportaje sostiene que, tras nueve años de investigaciones, el balance del equipo está marcado por el resultado de sus principales procesos judiciales y por los cuestionamientos sobre los recursos públicos utilizados.

Fuentes cercanas al exEquipo Especial señalaron que el análisis del gasto debe considerar también las reparaciones civiles obtenidas: según el reportaje, S/ 400 millones ya habrían sido pagados y existirían más de S/ 1,000 millones comprometidos por pagar.

Panorama indicó que solicitó información adicional a la Fiscalía y detalles mediante Transparencia, pero no obtuvo respuesta. Tampoco recibió respuesta de los involucrados mencionados en el informe.