El fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó acusación por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia con el agravante de ser integrante de una organización criminal contra el empresario Gonzalo Monteverde y otras seis personas así como 21 personas jurídicas.

Según el requerimiento acusatorio -presentado hoy ante el Poder Judicial y que contienen 3735 folios-, se solicita que se imponga 33 años de pena privativa de libertad para Monteverde.

Además, se ha acusado a seis personas naturales para quienes se pide penas que van desde los 13 a 33 años.De igual modo, se ha solicitado la disolución de 21 personas jurídicas

Los hechos acusados están relacionados respecto a que el acusado Monteverde, a través de sus empresas, era el generador de los flujos de dinero ilícito para el Departamento de Operaciones Estructurada de la empresa Odebrecht (Caja 2) y para la caja chica en efectivo en el Perú.

Además, según la imputación, fue el receptor en el Perú del dinero ilícito que Odebrecht utilizaba para pagar los sobornos y los aportes a las campañas política.

Los acusados Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona tienen orden de captura nacional e internacional desde el 2019, al encontrarse prófugos de la justicia.

Se ofrece una recompensas de medio millón de soles por la ubicación del empresario Gonzalo Monteverde. (Foto: GEC)

Recompensa de medio millón de soles

El Ministerio del Interior, a través de su Programa de Recompensas, ofrece el beneficio económico de medio millón de soles por la ubicación del empresario Gonzalo Monteverde, sindicado como el operador financiero de pagos ilícitos de la compañía brasileña Odebrecht en el Perú.

El Ministerio Público destacó que esta es la acusación N° 32 que presenta el Equipo Especial Lava Jato.