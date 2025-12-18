Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, aseguró que la desactivación de este cuadro del Ministerio Público implicaría una “ofrenda a la corrupción”.

Vale acotar que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, amagó con que se desaparecerá este equipo y otros más, lo que se traduciría en la salida de Vela Barba y de José Domingo Pérez.

“Lo que se determinaría es que, finalmente, el fiscal de la Nación interino (Tomás Gálvez) es una mesa de partes del Congreso de la República” , mencionó a RPP.

Según el fiscal superior, Tomás Aladino Gálvez ejecuta una carrera “bastante peligrosa” similar a la del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry —quien fue acusado de estropear la labor del Equipo Especial Lava Jato—.

José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato, también sería removido del cargo junto a Vela. Foto: GEC / César Bueno

“El conocimiento de algún fiscal nuevo, por supuesto que perjudicaría gravemente la tramitación de las investigaciones y de las acusaciones (...) Imagínese lo que es tomar conocimiento de una cantidad enorme de información que tiene que además ser sustentada. Eso más bien favorece a la impunidad”, acotó Rafael Vela, quien lidera el grupo desde mediados del 2018.

Asimismo, el fiscal Vela Barba no descartó renunciar si se disuelve el Equipo Especial Lava Jato, ya que “siempre se abre un proceso de reflexión ante la arbitrariedad”.