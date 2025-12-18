Rafael Vela no descarta dar un paso al costado en caso se disuelva el Equipo Especial Lava Jato. Foto: archivo GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, aseguró que la desactivación de este cuadro del Ministerio Público implicaría una “ofrenda a la corrupción”.

Vale acotar que el fiscal de la Nación interino, , lo que se traduciría en la salida de Vela Barba y de José Domingo Pérez.

“Lo que se determinaría es que, finalmente, el fiscal de la Nación interino (Tomás Gálvez) es una mesa de partes del Congreso de la República”, mencionó a RPP.

Según el fiscal superior, Tomás Aladino Gálvez ejecuta una carrera “bastante peligrosa” similar a la del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry —quien fue acusado de estropear la labor del Equipo Especial Lava Jato—.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte: Poder Judicial admite demanda para anular vacancia, ¿qué puede pasar?
José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato, también sería removido del cargo junto a Vela. Foto: GEC / César Bueno
“El conocimiento de algún fiscal nuevo, por supuesto que perjudicaría gravemente la tramitación de las investigaciones y de las acusaciones (...) Imagínese lo que es tomar conocimiento de una cantidad enorme de información que tiene que además ser sustentada. Eso más bien favorece a la impunidad”, acotó Rafael Vela, quien lidera el grupo desde mediados del 2018.

Asimismo, el fiscal Vela Barba , ya que “siempre se abre un proceso de reflexión ante la arbitrariedad”.

