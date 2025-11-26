Martín Vizcarra cuando es escoltado por policías tras recibir condena de 14 años de prisión. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Martín Vizcarra cuando es escoltado por policías tras recibir condena de 14 años de prisión. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, tal como afirmó el exmandatario en su cuenta en la red social X.

El fiscal calificó esas declaraciones como un agravio al sistema de justicia y a la autonomía del Ministerio Público.

“El señor Vizcarra ahora está tratando de insinuar algo que nosotros siempre hemos rechazado, es decir, de que dentro de las distintas investigaciones y acusaciones exista algún tipo de motivación distinta a lo que es la aplicación de la ley”, indicó a RPP.

LEA TAMBIÉN: Martín Vizcarra tras ser condenado a 14 años de cárcel: “No es justicia, es venganza”

Además, Vela precisó que , busca ampararse en argumentos sin base jurídica, legal ni fáctica.

En otro momento, , luego de la sentencia de 14 años de prisión efectiva contra el expresidente.

LEA TAMBIÉN: Semana de juicios decisivos: Vizcarra y Castillo se juegan su futuro político ante la justicia

“En el Perú es posible que un expresidente constitucional con lo que representa en términos de poder pueda comparecer ante la justicia y pueda recibir una sentencia condenatoria que es producto de la evidencia que se ha acumulado dentro del esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público” indicó.

El miércoles 26 de noviembre, Con esta condena, Vizcarra se suma a la lista de expresidentes peruanos recluidos en prisión.

El fiscal declaró que se encuentra “muy satisfecho” con el trabajo del fiscal Germán Juárez y del equipo tras la sentencia. (Foto: Andina)
El fiscal declaró que se encuentra “muy satisfecho” con el trabajo del fiscal Germán Juárez y del equipo tras la sentencia. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Juárez rechaza desactivación de Equipo Especial Lava Jato: “El fiscal de la Nación lo va a pensar mucho”
Municipalidad de Lima refuerza norma para clausurar almacenes informales del Centro Histórico
APP critica orden de detención preliminar dictada contra el hermano de César Acuña

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.