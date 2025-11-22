La nueva ordenanza busca eliminar usos indebidos de inmuebles que hoy operan como depósitos sin seguridad. Foto: Andina.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó una nueva ordenanza que establece sanciones más estrictas contra el uso indebido de galerías comerciales, playas de estacionamiento y viviendas-quintas del como depósitos clandestinos. La norma autoriza la clausura inmediata del inmueble por 48 horas y prevé acciones complementarias que pueden culminar en el cierre definitivo.

La iniciativa fue sustentada ante el concejo por el regidor Miguel Ciccia Ciccia y por Mariella Falla Chanamé, gerente de Fiscalización y Control, quienes advirtieron que estos predios vienen funcionando como “bombas de tiempo” en la antesala de la .

Entre los principales riesgos identificados se encuentran el almacenamiento de mercadería inflamable sin medidas de seguridad, el resguardo de módulos y carretas que abastecen al y las modificaciones estructurales irregulares en inmuebles antiguos.

Los funcionarios señalaron, además, que la falta de herramientas sancionadoras inmediatas ha limitado la capacidad de reacción municipal frente a actividades que ponen en riesgo tanto a comerciantes como a visitantes y residentes del Centro Histórico.

La ordenanza tiene como objetivos centrales proteger la vida de las personas y la integridad del Centro Histórico y su valor cultural; romper el circuito logístico del comercio informal; reforzar la capacidad municipal; y, reducir riesgos de siniestros y emergencias urbanas.

La comuna asegura que las medidas de clausura temporal, fiscalización y eventual revocatoria de licencias se encuentran dentro del marco constitucional y de la Ley Orgánica de Municipalidades.

MML subastará 31 terrenos: ¿En dónde están ubicados y cómo participar?

