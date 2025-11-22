El Concejo Metropolitano de Lima aprobó una nueva ordenanza que establece sanciones más estrictas contra el uso indebido de galerías comerciales, playas de estacionamiento y viviendas-quintas del Centro Histórico como depósitos clandestinos. La norma autoriza la clausura inmediata del inmueble por 48 horas y prevé acciones complementarias que pueden culminar en el cierre definitivo.

La iniciativa fue sustentada ante el concejo por el regidor Miguel Ciccia Ciccia y por Mariella Falla Chanamé, gerente de Fiscalización y Control, quienes advirtieron que estos predios vienen funcionando como “bombas de tiempo” en la antesala de la campaña navideña.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran el almacenamiento de mercadería inflamable sin medidas de seguridad, el resguardo de módulos y carretas que abastecen al comercio ambulatorio ilegal y las modificaciones estructurales irregulares en inmuebles antiguos.

Los funcionarios señalaron, además, que la falta de herramientas sancionadoras inmediatas ha limitado la capacidad de reacción municipal frente a actividades que ponen en riesgo tanto a comerciantes como a visitantes y residentes del Centro Histórico.

La ordenanza tiene como objetivos centrales proteger la vida de las personas y la integridad del Centro Histórico y su valor cultural; romper el circuito logístico del comercio informal; reforzar la capacidad municipal; y, reducir riesgos de siniestros y emergencias urbanas .

La comuna asegura que las medidas de clausura temporal, fiscalización y eventual revocatoria de licencias se encuentran dentro del marco constitucional y de la Ley Orgánica de Municipalidades.