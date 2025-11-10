Ante un eventual escenario en que la empresa Rutas de Lima, concesionaria de un tramo de la carretera Panamericana Sur, dejara de darle mantenimiento a las vías, la Municipalidad de Lima se plantea solicitar la administración temporal de las mismas, sin que eso implique un cobro de peajes, al menos en el corto plazo.

Así lo aseguró hoy el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, al referirse a la controversia desatada luego de que Rutas de Lima suspendiera el cobro de peaje en Villa El Salvador y Punta Negra a insistencia del Poder Judicial.

Reggiardo recordó que la empresa intentó reactivar el cobro pese a una resolución judicial anterior que lo impedía. En ese sentido, el burgomaestre señaló que su gestión estudia la posibilidad de solicitar una administración judicial temporal sobre las vías en caso de que Rutas de Lima dejara de brindar mantenimiento y servicios adecuados.

“Si es que así fuera y obtuviéramos una administración temporal, o bajo los mecanismos que finalmente se decida adoptar, no estamos contemplando el cobro de peajes, al menos en el corto plazo”, señaló a los periodistas luego de participar en una actividad con las madres de las ollas comunes y comedores populares de Lima Norte.

Estado de las obras viales y el tren Lima-Chosica

Sobre las obras viales Lima Expresa Sur y Lima Expresa Norte, iniciadas por su predecesor, Rafael López Aliaga, el alcalde aseguró que estas ya se encuentran “muy avanzadas y serán de gran utilidad” para la ciudadanía que necesitan transportarse. En el mismo sentido se refirió a la ampliación de la carretera Ramiro Prialé en el este de Lima.

“Estamos próximos a inaugurar la totalidad del funcionamiento de Lima Expresa Sur y ahora estamos finiquitando el tema de la semaforización y los cruces con otras vías”, declaró el alcalde, quien también anunció que están a la espera de un financiamiento de US$ 180 millones del Banco Mundial para realizar un plan intensivo de semaforización de Lima.

En cuanto a la inauguración de la ampliación de la carretera Ramiro Prialé, el alcalde estimó que esta ocurrirá dentro de dos o tres meses, “aunque siempre puede haber imprevistos”. Y en relación al proyecto ferroviario “Lima – Chosica”, Reggiardo aseguró que hay “muchos avances” y “buena voluntad de parte del MTC” para concretarlo.