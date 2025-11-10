Tener un espacio propio ya no tiene que ser solo un sueño. Hoy existe una gran oportunidad para quienes anhelan construir su casa, iniciar un negocio o invertir en un terreno que les asegure un mejor futuro. La Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima), realizará la venta de 31 terrenos en 6 distritos de Lima Metropolitana, mediante subasta pública.

El acto será el 22 de noviembre a las 10 a.m., en la sala de Ciencias de la Biblioteca del Museo Metropolitano de Lima, cuarto piso (av. 28 de Julio 800, Cercado de Lima).

Los participantes tendrán la oportunidad de acceder a terrenos desde los 97.5 m2 hasta 44 813.00 m2 en distritos como Carabayllo, Santa Rosa, Puente Piedra, La Molina, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa. Estos lotes cuentan con zonificación urbana y se ofrecerán bajo la modalidad de martilleo a precios de remate que van desde S/76,383.45 hasta S/4′499,340, representando una excelente opción para invertir o cumplir el sueño de contar con un espacio propio

Veintiocho terrenos en venta forman parte del Fondo Metropolitano de Renovación y Desarrollo Urbano (Fomur), administrados por Emilima, y tres son de propiedad directa de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los terrenos poseen servicios básicos de agua y luz, y se encuentran cerca de avenidas principales, establecimientos comerciales, colegios, mercados, bancos, centros de salud, entre otros lugares; lo que los convierte en predios ideales para la construcción de casas, negocios o proyectos inmobiliarios.

¿Cómo participar en la subasta?

Las personas naturales o jurídicas, que deseen adquirir las bases de la subasta, podrán acercarse a las oficinas en el jr. Cuzco 286, Cercado de Lima, desde el 10 de noviembre hasta el 21 de noviembre. La atención es de lunes a viernes de 9 a.m. a 17:30 p.m. Del mismo modo, podrán comprar las bases de forma virtual.

La compra será mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente N° 193-1127115-0-99, CCI-00219300112711509914 del Banco de Crédito del Perú a nombre de Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima por el monto de S/50.

Asimismo, aquellos que quieran acceder a las bases de manera digital deberán enviar el voucher al correo subasta@emilima.com.pe, una vez validada la información se enviará las bases de la subasta de forma virtual y el comprobante de pago correspondiente.