En esta última convocatoria nacional, la Municipalidad de Lima, a través del Servicio de Parques de Lima (Serpar), llevará a cabo la subasta de 17 terrenos debidamente saneados, inscritos en los Registros Públicos y con todos los servicios básicos. Estas propiedades se ubican en distritos con alto potencial de desarrollo y podrán ser adquiridas por ciudadanos de cualquier región del país.

Con precios base desde S/77,905 los terrenos, que provienen de aportes de habilitación urbana, se ubican en distritos estratégicos como Ate, Carabayllo, Puente Piedra, San Martín de Porres, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, La Molina y Santiago de Surco, y varían en tamaño entre 117 y 1340 m2.

Los fondos obtenidos en la subasta serán destinados al mantenimiento y habilitación de los clubes y parques metropolitanos, fortaleciendo el bienestar urbano de Lima. Los lotes, ubicados en zonas de gran proyección, están destinados exclusivamente a usos urbanos, por lo que no afectan ni reducen áreas verdes, y constituyen una opción de inversión segura y sostenible.

El acto público se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre a las 9:00 a.m. en el Circuito Mágico del Agua, bajo la modalidad de martillero y con la participación de un notario, garantizando así, la transparencia y la legalidad de todo el proceso.

¿Cómo participar?

La subasta está abierta tanto a personas naturales como jurídicas, quienes podrán participar de manera presencial o virtual. Para ello, los interesados deben adquirir las bases hasta el 12 de noviembre.

El costo es de S/50 y se puede adquirir en la web del Serpar, también en los puntos de venta habilitados o de manera presencial en el Parque de La Muralla de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. y en el Circuito Mágico del Agua de lunes a domingo de 3 p.m. a 9 p.m.

Posterior a la compra de las bases, los postores deben depositar una garantía equivalente al 5% del precio base del terreno de su interés. La documentación requerida y la carta de presentación pueden ser entregadas de forma presencial o virtual a través de la mesa de partes del Serpar.