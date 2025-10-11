La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) recaudó más de US$ 2.58 millones en su primera subasta pública de 2025, mediante la adjudicación de siete lotes ubicados en las regiones de Lima y Moquegua, con el propósito de impulsar la inversión privada y promover el aprovechamiento eficiente de los predios estatales.

De acuerdo con la entidad, el primer terreno adjudicado (Lote 1) posee un área superior a 140 mil metros cuadrados y se encuentra al sur del centro poblado Fundo La Empedrada, en el distrito de Huaura (Lima). El lote, con potencial agrícola y agroindustrial, fue vendido por más de US$ 75,000, tras verificarse la presentación del cheque de gerencia correspondiente al 20 % del monto ofertado.

Asimismo, los lotes 2, 6, 15 y 16, situados en la playa Quita Calzón (kilómetro 180 de la Panamericana Norte, distrito de Supe, Lima), fueron adjudicados en conjunto por más de US$ 862,000. Según la SBN, estos terrenos presentan un alto potencial para el desarrollo de proyectos residenciales y de vivienda de playa.

Por su parte, los lotes 24 y 25, localizados al margen derecho de la carretera Binacional, en el distrito de Ilo (Moquegua), alcanzaron una venta total de US$ 1.61 millones. En el caso del último lote subastado (Lote 25), se requirió una puja en vivo entre dos postores, conforme a lo establecido en las bases administrativas. El proceso, con una duración de cinco minutos, concluyó con la adjudicación al mejor postor.

El evento se realizó en las oficinas de la SBN en Lima, bajo la supervisión de un notario público, quien certificó la transparencia y legalidad del procedimiento, desde la apertura de sobres hasta la firma de las actas finales. Además, la subasta pudo ser seguida en tiempo real a través del módulo virtual de subasta disponible en la página web institucional.