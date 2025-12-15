El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo resolvió remitir a la Fiscalía, a la Contraloría General de la República y al Congreso de la República un informe vinculado a una presunta infracción al principio de neutralidad electoral, tras el uso de una cámara de video del Parlamento en un mítin político.

De acuerdo con la resolución emitida por el organismo electoral, se determinó que Jaime Américo Abensur Pinasco, director general parlamentario, y Daniel Constantino Luza Amésquita, exservidor de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, habrían utilizado un equipo audiovisual del Legislativo durante una actividad proselitista del partido Fuerza Popular realizada en la región La Libertad.

Si bien el JEE concluyó que no correspondía imponer una sanción directa en el marco de sus competencias, sí dispuso trasladar la documentación del caso a otras instancias del Estado para que actúen conforme a sus atribuciones.

En ese sentido, el Ministerio Público deberá evaluar si existen indicios de responsabilidad penal, mientras que la Contraloría analizará posibles faltas administrativas. Asimismo, el Congreso deberá determinar si hubo infracciones internas.

La resolución dispuso el archivo del expediente y el traslado de la documentación a entidades competentes. Foto: Captura Canal N.

La decisión quedó formalizada en la Resolución N.° 00252-2025-JEE-PCYO/JNE, en la que el pleno del Jurado Electoral Especial ordenó también el archivo definitivo del expediente, así como la notificación y publicación del fallo en el panel institucional del JEE y en el portal web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Como se recuerda, hace algunos semanas Keiko Fujimori lanzó su candidatura a la Presidencia de la República en las elecciones generales de abril del 2026. El evento partidario no solo contó con los dirigentes y actuales congresistas de Fuerza Popular, sino también con las personas que postularán al Senado y la Cámara de Diputados.

Durante el evento, que fue transmitido en sus redes sociales, se pudo observar la presencia de cámaras del Congreso. En las imágenes captadas por SOL TV se pudo ver una cámara de video ubicada hacia el estrado donde Fujimori realizó el anuncio.