Víctor García Belaúnde. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista y excandidato presidencial de Acción Popular, señaló que

Expresó que se encuentra muy apenado con la situación del partido de la lampa y consideró que se debe buscar a los responsables, a quienes calificó como “ambiciosos” por haber buscado ganar a como de lugar para ser candidatos a la presidencia.

detalló a .

LEA TAMBIÉN: Secretario general de Acción Popular anunció que solicitará revisión de la decisión del JNE

Asimismo, consideró que el JNE es la máxima entidad electoral que “actúa con criterio de consciencia en defensa de la transparencia” por lo que la decisión tomada que anula los comicios internos y les impide participar de las Elecciones Generales 2026 sería “difícil revertirlo”.

“Yo soy una de las víctimas, me siento también traicionado y abandonado y ofendido y con vergüenza porque gente nuestra (...) nosotros, desde dentro, hemos implosionado, hemos causado una implosión tremenda que nos ha destruido y eso es inaceptable”, señaló.

Para García Belaunde solo queda buscar a los responsables, separarlos del partido, preparase para las Elecciones Municipales y buscar refundar el partido con nuevas autoridades y con la militancia leal y responsable del cuidado del legado del presidente Fernando Belaunde.

No hubo comunicación política

Sostuvo que el problema registrado internamente pudo haberse corregido con comunicación política, pero se buscó solucionar a través de la vía judicial lo que generó la intervención del JNE y la anulación de los comicios internos.

“No ha habido comunicación ni puentes de acercamiento en lo absoluto y ha llegado que los problemas tan graves, personales, han sido ventilados fuera del partido y eso, evidentemente, lejos de aportar ha perjudicado”, expresó.

