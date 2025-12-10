El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, impungnó los resultados de las elecciones internas de su partido, en las cuales Alfredo Barnechea fue proclamado como candidato presidencial.

Según Chávez, el proceso estuvo marcado por irregularidades en la designación de los delegados que participaron en la votación.

De acuerdo con sus declaraciones, dichas irregularidades constituyen un presunto “fraude electoral” que habría sido advertido por el área de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. No obstante, hasta el momento no se ha difundido documentación oficial que respalde públicamente esta acusación.

Chávez indicó que la supuesta manipulación de delegados afecta la legitimidad del proceso electoral interno. Según explicó, estos delegados no habrían sido seleccionados conforme a los mecanismos establecidos por el partido, lo que, a su juicio, invalida los resultados.

El dirigente también señaló que la impugnación se presentó siguiendo los procedimientos establecidos por el sistema electoral peruano. De esta manera busca revertir la proclamación de Barnechea como ganador de los comicios partidarios.

ONPE valida resultados y rechaza acusaciones

Frente a las denuncias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratificó la validez del proceso. La entidad electoral confirmó oficialmente la victoria de Alfredo Barnechea y negó la existencia de irregularidades en la organización de las elecciones internas.

La ONPE aseguró que el proceso se llevó a cabo dentro del marco legal y con los estándares de transparencia habituales. Además, rechazó cualquier afirmación que ponga en duda la integridad de su labor técnica y supervisora.

JNE habría sido notificado sobre inconsistencias

Según declaraciones de Chávez, el área de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones habría sido informada sobre las supuestas inconsistencias detectadas en la lista de delegados. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no se ha emitido una comunicación oficial del JNE al respecto.

El desarrollo de esta impugnación abre una nueva etapa en la disputa interna dentro de Acción Popular, en un contexto donde varios sectores del partido han mostrado desacuerdos en torno a sus procesos electorales y liderazgos.

En tanto, el excongresista Ricardo Burga, actual candidato a diputado por Acción Popular, se sumó a los cuestionamientos de un presunto fraude.

Señaló que la presidenta del Comité Electoral Nacional,Cinthia Pajuelo, habría inscrito irregularmente una lista de 30 delegados sin el respaldo del colegiado, alterando así los resultados legítimos de la elección del 30 de noviembre.

Burga acusó directamente a la ONPE de haberse coludido con este proceso irregular al aceptar la inscripción sin exigir los requisitos mínimos de validación.

Según afirmó, Pajuelo habría actuado por su cuenta usando sus claves de acceso, sin contar con las firmas necesarias del comité colegiado, como exige el reglamento interno del partido.

Denuncias penales contra funcionarios de ONPE

El exparlamentario anunció que ha presentado una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y varios de sus gerentes por omisión de funciones. “Tenían la obligación de verificar que la relación cargada en el sistema sea la correcta y esté debidamente sustentada. El JNE sí lo hizo, ¿por qué la ONPE no?”, cuestionó en Canal N.

Impugnaciones y posible nulidad del proceso

Además de su denuncia, Burga informó que él y al menos otras 14 listas en distintas regiones del país han presentado impugnaciones formales al proceso electoral interno.

De acuerdo con el excongresista, el Jurado Nacional de Elecciones podría optar por dos caminos: reconocer la suplantación de delegados y validar los resultados originales que favorecen a Chávez, o declarar la nulidad del proceso. En este último caso, Acción Popular no podría participar en las elecciones del 12 de abril y perdería su inscripción como partido político.

Acusaciones de organización criminal y vínculos con “Los Niños”

Burga fue más allá al calificar la operación interna como una “organización criminal” que intenta capturar el partido. Afirmó que los beneficiarios del supuesto fraude serían Alfredo Barnechea, actual precandidato, y la sobrina del secretario general Juan Abad, quien figura en su plancha presidencial. “Quien roba una candidatura no puede ser representante de Acción Popular”, sentenció.