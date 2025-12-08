En un oficio remitido hoy, la ONPE cuestiona directamente las versiones difundidas desde el JNE y defiende la transparencia de su actuación. | Foto: Andina
En un oficio remitido hoy, la ONPE cuestiona directamente las versiones difundidas desde el JNE y defiende la transparencia de su actuación. | Foto: Andina
La respondió este domingo al tras las observaciones planteadas en torno a una presunta manipulación de delegados del partido Acción Popular, atribuida -según denuncias- a la presidenta del Comité Electoral Nacional de dicha agrupación.

En un oficio remitido hoy, la ONPE cuestiona directamente las versiones difundidas desde el JNE y defiende la transparencia de su actuación.

“Manifestamos nuestro rechazo a las observaciones formuladas por cuanto consideramos que estas se sustentan en actuaciones que no vulneran derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución”, señala el documento.

La entidad electoral precisó que cumplió con comunicar, dentro de los plazos establecidos, la lista oficial de delegados para las elecciones internas del 7 de diciembre, a través del Registro de Elecciones Primarias (REP).

Militantes de Acción Popular denuncian cambios en lista de delegados tras protesta en la ONPE. Foto: Captura Canal N.
Militantes de Acción Popular denuncian cambios en lista de delegados tras protesta en la ONPE. Foto: Captura Canal N.

De acuerdo con la ONPE, la presidenta del grupo del REP por Acción Popular, Cinthia Pamela Pajuelo Chávez, se encuentra acreditada desde el 25 de agosto de este año. Junto a ella figuran los miembros Nathalie Vaneso Villuz y Víctor Raúl Alderre, todos responsables de validar la información remitida por el partido. La oficina electoral enfatizó que esta acreditación se encuentra plenamente vigente y fue comunicada por los canales oficiales.

En esa línea, la institución advirtió que “cualquier lista distinta a la comunicada por los canales oficiales de la carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral”. Por ello, calificó como falso afirmar que la ONPE consignó erróneamente los datos de los delegados de Acción Popular para la jornada interna de este 7 de diciembre.

Con este pronunciamiento, la ONPE responde con firmeza a las insinuaciones del JNE, que había señalado posibles irregularidades ligadas al órgano electoral interno de Acción Popular. La controversia surge en medio de una celebran elecciones primarias mediante delegados, un proceso en el que la precisión del registro de representantes es fundamental para garantizar la legitimidad de sus resultados.

