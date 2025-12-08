La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respondió este domingo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras las observaciones planteadas en torno a una presunta manipulación de delegados del partido Acción Popular, atribuida -según denuncias- a la presidenta del Comité Electoral Nacional de dicha agrupación.

En un oficio remitido hoy, la ONPE cuestiona directamente las versiones difundidas desde el JNE y defiende la transparencia de su actuación.

“Manifestamos nuestro rechazo a las observaciones formuladas por cuanto consideramos que estas se sustentan en actuaciones que no vulneran derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución”, señala el documento.

La entidad electoral precisó que Acción Popular cumplió con comunicar, dentro de los plazos establecidos, la lista oficial de delegados para las elecciones internas del 7 de diciembre, a través del Registro de Elecciones Primarias (REP).

Militantes de Acción Popular denuncian cambios en lista de delegados tras protesta en la ONPE. Foto: Captura Canal N.

De acuerdo con la ONPE, la presidenta del grupo del REP por Acción Popular, Cinthia Pamela Pajuelo Chávez, se encuentra acreditada desde el 25 de agosto de este año. Junto a ella figuran los miembros Nathalie Vaneso Villuz y Víctor Raúl Alderre, todos responsables de validar la información remitida por el partido. La oficina electoral enfatizó que esta acreditación se encuentra plenamente vigente y fue comunicada por los canales oficiales.

LEA TAMBIÉN: Sector de Acción Popular denuncia que habría cambios en los delegados elegidos

En esa línea, la institución advirtió que “cualquier lista distinta a la comunicada por los canales oficiales de la ONPE carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral”. Por ello, calificó como falso afirmar que la ONPE consignó erróneamente los datos de los delegados de Acción Popular para la jornada interna de este 7 de diciembre.

Con este pronunciamiento, la ONPE responde con firmeza a las insinuaciones del JNE, que había señalado posibles irregularidades ligadas al órgano electoral interno de Acción Popular. La controversia surge en medio de una jornada clave en la que 37 organizaciones políticas celebran elecciones primarias mediante delegados, un proceso en el que la precisión del registro de representantes es fundamental para garantizar la legitimidad de sus resultados.