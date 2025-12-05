El Juzgado Civil de La Merced dispuso la suspensión del proceso electoral interno del partido Ahora Nación, organización liderada por el precandidato presidencial Alfonso López Chau, en el contexto de las elecciones generales del 2026.

La decisión responde a una medida cautelar presentada por dos ciudadanos —Geraldine Estefany Ponce Llanos y Nilton César Meza Franco— contra el Tribunal Electoral Nacional de la agrupación política, a quienes acusan de actuar sin respetar los procedimientos internos previstos para la elección de candidatos.

En su resolución, el juzgado ordena la suspensión provisional de los efectos del acta del Tribunal Electoral Nacional del 8 de octubre, que autorizaba la convocatoria a elección de delegados y definía el cronograma para la selección de postulantes con miras a los próximos comicios.

Asimismo, el juzgado ordenó que el Tribunal Electoral Nacional, presidido por Daniel Martín Plácido Matta, se abstenga de avanzar con las actividades electorales internas, bajo advertencia de ser denunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad en caso de incumplimiento.

El fallo ocurre en pleno calendario preelectoral rumbo a las elecciones generales del 2026.

Los solicitantes del amparo sostienen que la asamblea en la que se aprobó el proceso habría sido convocada de forma “secreta”, sin garantizar la participación de los afiliados; y que no se habría difundido públicamente la convocatoria ni el cronograma de elecciones.

Afirman además que la organización no habría informado del proceso al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que habría impedido presentar listas de candidatos o interponer tachas.

Finalmente, señalan que, para inscribir postulaciones internas, el partido habría solicitado pagos económicos a los aspirantes.