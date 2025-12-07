Las elecciones internas con delegados se desarrollan hoy en todo el país y, conforme avanza el conteo de la ONPE, diversas organizaciones políticas ya confirmaron a sus candidatos presidenciales para las Elecciones Generales del 2026.

En varios partidos, las listas fueron únicas, por lo que la proclamación se realizó de manera rápida.

En Fuerza y Libertad, la exministra Fiorella Molinelli quedó confirmada como candidata presidencial, al ser la única postulante en competencia. La acompañarán en la fórmula Gilbert Violeta y María Pariona como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia.

La plancha presidencial de Fuerza y Libertad para las elecciones del 2026, encabezada por Fiorella Molinelli. (Foto: Difusión)

De igual manera, en Fe en el Perú, el exalcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra ganó las elecciones internas al presentarse como lista única. La ONPE recordó que varios partidos han inscrito solo una candidatura y que, en determinados casos, el número de delegados no llega ni a diez, lo que agiliza el conteo. Paz de la Barra irá acompañado por Jessica Arteaga y Sheyla Palacios como vicepresidentas.

Álvaro Paz de la Barra, ex alcalde de La Molina, quedó listo para la contienda electoral. (Foto: Hugo Pérez)

En el Partido Morado, las internas dieron como vencedor a Mesías Guevara, quien se convierte en el candidato presidencial de la organización.

Mesías Guevara forma parte del Partido Morado. Foto: difusión

Por su parte, el partido Sí Creo confirmó la postulación presidencial de Carlos Espá, quien obtuvo el 100% de los siete votos válidos emitidos por sus delegados. Lo acompañarán Alejandro Santa María y Melitza Yanzich en la primera y segunda vicepresidencia.

"Aunque presenta listas al senado solo en 4 regiones y a diputados en 9; Carlos Espá, líder de Sí Creo, sostiene que es suficiente para ganar. De otro modo -dice- se llenaría de impresentables. (Foto: Mario Zapata / Archivo)

En Primero la Gente, la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello se impuso con el 95% de los votos (19 de 20) frente a la lista de Miguel del Castillo. Su fórmula la completan Raúl Molina y Manel Alto.

Pérez Tello será la candidata presidencial de Primero La Gente. Foto: GEC.

Asimismo, el Partido Patriótico del Perú confirmó como candidato presidencial a Herbert Caller Gutiérrez, quien también se presentó como lista única. Rossana Montes y Jorge Carcovich lo acompañarán en la plancha vicepresidencial.

El proceso electoral interno continúa en curso a esta hora, por lo que estos son, por el momento, los candidatos presidenciales ya definidos. La información seguirá actualizándose conforme la ONPE publique nuevos resultados.

¿Cómo quedó Avanza País?

El partido político Avanza País – Partido de Integración Social acordó que el general en retiro José Williams sea su candidato a la Presidencia de la República,

A través de un pronunciamiento difundido en la plataforma X (antes Twitter), la organización política confirmó que la decisión fue adoptada tras el proceso interno correspondiente, en el marco de su convocatoria nacional.