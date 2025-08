Avanzan las conversaciones para formar una alianza entre el Partido Morado y Cooperación Popular, donde se encuentra inscrito el excongresista Yonhy Lescano.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, Luis Durán, presidente del Partido Morado, indicó que continúan las negociaciones entre su organización política y Cooperación Popular. Sin embargo, a pesar del avance, aún quedan detalles por resolver, sobre todo temas legales y de principios que catalogó como innegociables.

“Yo hablé de cuatro innegociables, pero uno de ellos es muy importante. Nosotros no podemos aceptar que, en un producto, un proyecto de una alianza pueda participar congresistas que actualmente estén en el Congreso. Nosotros hemos sido muy claros. Todos estos congresistas son parte del gran problema que tiene el Perú”, precisó.

¿Quién sería el candidato presidencial?

En el programa Cuentas Claras de Canal N, Luis Durán, presidente del Partido Morado, indicó que aún no han puesto sobre la mesa el tema de quien sería su candidato político con miras a las próximas elecciones.

“No hemos conversado sobre eso (sobre quien sería el posible candidato). ¿Sabes por qué? Por una cuestión muy simple. Cuando tú hablas de partidos serios, tienes que hablar desde la situación de que tienes que someter a democracia. En el Partido Morado hay hasta cuatro posibles candidatos”, indicó.

“Ni ellos lo han planteado ni nosotros le hemos planteado nada porque ese no es un tema de negociación. No se puede empezar a hacer alianzas políticas partiendo con” la carreta antes que el caballo” Si Yonhy Lescano u otros, si procede la alianza, se postulan, ganarán los que tienen mejor aceptación de la militancia del acuerdo a lo que vaya a salir. Eso es lo correcto”, mencionó.

Asimismo, Luis Durán expresó su oposición a las leyes de amnistía aprobadas por el Congreso y defendió la importancia de los organismos internacionales de derechos humanos.

“Las amnistías son perdones no invocados. Está demostrado en el mundo que las leyes de amnistía no solucionan los problemas de verdad y reconciliación de las sociedades. Como está demostrado que, si tú no tienes instancias internacionales de derechos humanos, ¿cómo vigilas los extremos dentro de tu país? Lo que pasa es que a los políticos que están hoy día en el Congreso no les gustan que hayan organizaciones que les digan y les llamen la atención por su violación de los derechos de la Constitución”, puntualizó.