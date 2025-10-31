La decisión marca el regreso formal de PPK a la política tras varios años alejado del ámbito público, luego de su renuncia a la presidencia en 2018. Foto: GEC
La decisión marca el regreso formal de PPK a la política tras varios años alejado del ámbito público, luego de su renuncia a la presidencia en 2018.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El partido , que impulsa la candidatura presidencial de , inscribió al expresidente como postulante al Senado para las próximas elecciones generales del 2026.

La decisión marca el regreso formal de PPK a la política tras varios años alejado del ámbito público, luego de su renuncia a la presidencia en 2018.

LEA TAMBIÉN: Morgan Quero responsabilizó al gobierno de PPK del incremento de la delincuencia

La incorporación del exmandatario ocurre mientras enfrenta una situación judicial pendiente. por el caso que lo involucra en presuntos actos de lavado de activos vinculados a proyectos de infraestructura.

En ese contexto, el exjefe de Estado solicitó recientemente con el fin de someterse a un tratamiento médico especializado, trámite que aún está en evaluación.

Con su inscripción, suma un nombre de alto impacto político a la lista parlamentaria que acompañará a Molinelli, quien busca posicionarse en un escenario electoral marcado por la reaparición de figuras conocidas y nuevas alianzas partidarias.

El partido aún no ha detallado los motivos estratégicos detrás de la inclusión de .

“Tengo todavía que pasar unos procedimientos y si me eligen, pues lo haré. ¿Por qué lo haría? Porque la calidad del Congreso que hemos tenido en los últimos parlamentos ha sido deleznable, ha sido realmente terrible. Entonces, yo creo que todos tenemos que tratar de mejorar", dijo el expresidente en RPP.

“Y yo no soy una persona perfecta, ciertamente, pero tengo mucha experiencia en temas mineros, ambientales, económicos, internacionales, y yo creo que podría contribuir a que el nuevo Senado, que se convoca por primera vez en un montón de años, sea un participante creíble y que dé confianza a la población", agregó.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: Fuerza y Libertad oficializó fórmula presidencial

La postulación abre un nuevo capítulo en la trayectoria del exmandatario, esta vez en medio de un panorama electoral fragmentado y con expectativas sobre cómo se resolverá su situación judicial antes del inicio oficial de la campaña.

, economista de profesión, cuenta con una extensa trayectoria en el sector público y privado. Fue ministro de Energía y Minas en los años 80, titular de Economía en dos periodos distintos y presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Además, desarrolló una amplia carrera internacional como consultor financiero y ejecutivo en organismos y empresas dedicadas a proyectos de infraestructura y energía. Su elección como presidente de la República en 2016 marcó el punto más alto de una carrera política.

