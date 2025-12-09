Consejo de Ministros también tiene que presentar sus descargos tras las declaraciones de José Jerí. Foto: GEC / Richard Hirano
Consejo de Ministros también tiene que presentar sus descargos tras las declaraciones de José Jerí. Foto: GEC / Richard Hirano
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I dio al presidente interino José Jerí Oré un plazo de 24 horas para que manifieste sus descargos por una supuesta infracción a la neutralidad electoral.

Vale recordar que —agrupación a la que está afiliado— durante su participación en el programa ‘El valor de la verdad’ de Panamericana.

“Durante su participación en el citado programa televisivo realizó declaraciones que no solo favorecerían a la organización política Partido Democrático Somos Perú, sino que influenciarían en la intención del voto de terceros", indica el escrito del JEE.

El JEE instó también al Consejo de Ministros a responder por , ya que según la Constitución tienen la responsabilidad solidaria por la presunta infracción.

¿Qué dijo José Jerí sobre Somos Perú?

Presidente: Somos Perú apoyó la gobernabilidad, que es muy distinto.

Periodista: Eso es lo que dice Acuña, presidente. ¿No?

Presidente: Eh, hay, hay contrastes, ¿no? Somos Perú históricamente en todos los años que le ha tocado estar en la escena nacional, siempre ha apoyado la gobernabilidad del país. Siempre lo ha hecho. Yo, como ex alcalde de una escuela municipalista como es Somos Perú, mi único partido, como tal, mi único amor, como se podría decir.

Periodista: ¿Tanto así?

Presidente José Jerí: Claro.

Periodista: No creo que sea su único amor.

Presidente José Jerí: Eh. Bueno, mi único amor político.

Periodista: Ah, okay.

José Jerí fue entrevistado por Beto Ortiz en 'El valor de la verdad'. Sus declaraciones, según el JEE, habrían ido en contra de la neutralidad electoral. Foto: Captura Panamericana TV

Presidente José Jerí: Mi único amor político, siempre precisando ello, ¿no? Y obviamente hay un sentimiento de pertenencia y de representatividad. Y por eso que el partido siempre ha estado con la democracia, siempre ha apostado por la gobernabilidad. Muchas críticas.

Periodista: ¿Cuánto se demoraron en votar por la vacancia de Castillo?

Presidente José Jerí: (…) Cuando presentemos o cuando desarrollemos la medida, vamos a convocar a los sectores, a los gremios de prensa para que también emitan opinión y si están en desacuerdo con su aplicación, lo dirán “Y COMO SOMOS UN GOBIERNO QUE ESCUCHA” (…). En este gobierno las cosas se hacen como lo vamos a hacer. Hay una línea de trabajo en la cual la finalidad no solamente es normar, no es limitar la libertad de expresión, no, es cuidar de que las conductas que están realizando hoy en día no sean deliberadas filtradas para justamente evitar que se cumpla la finalidad de la lucha contra el crimen.

