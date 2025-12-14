Juan José Abad, secretario general de Acción Popular, anunció que solicitará la revisión de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quién anuló las elecciones primarias del partido, lo que impide su participación en las Elecciones de 2026.

Abad indicó que su partido no fue notificado sobre ninguna impugnación al proceso interno, por lo que consideró esta decisión como “inconstitucional” y que vulnera la democracia.

“Espero que estos tres miembros (del JNE) rectifiquen su resolución, porque es un atentado contra la democracia (…) Ellos han decidido de manera inconstitucional, porque no han notificado de ninguna impugnación en ningún pedido de declarar la nulidad (…) Vamos a luchar hasta el último momento para pedir que el JNE se rectifique en este caso, no ha habido ninguna audiencia pública”, mencionó a RPP.

Abad acotó que el proceso electoral interno de Acción Popular se realizó de forma correcta y contó con el respaldo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que negó que haya habido fraude.

García Belaúnde atribuyó la situación a la “ambición” de algunos miembros

El excongresista y militante de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, atribuyó la situación del partido a la “ambición” de algunos militantes, quienes, por sus malos manejos para intentar llegar a la presidencia, han terminado dejando fuera de la contienda a la organización.

Asimismo, lamentó que, por primera vez en su vida política, Acción Popular haya sido excluido de las elecciones por un hecho que calificó como “fraude”, cuando históricamente el partido había sido quien denunciaba estas prácticas.

“Lo cierto es que ha habido irregularidades, los que hemos participado sabemos que hubo irregularidades perfectamente bien, y entonces esa es una realidad. El Jurado ha actuado de oficio y son inapelables sus decisiones”, indicó a Exitosa.

LEA TAMBIÉN: Sector de Acción Popular denuncia que habría cambios en los delegados elegidos

Piden la refundación del partido

Por otro lado, García Belaunde consideró que se debe refundar Acción Popular y nombrar una comisión reorganizadora para ello.

“Se debe refundar el partido, que todos se vayan, que venga una comisión reorganizadora, que puede presidir el más antiguo de todos los acciopopulistas, el exsenador (Javier) Díaz Urihuela”, declaró a Tv Perú.

Asimismo, indicó que la comisión reorganizadora deberá llamar a elecciones y cambiar a toda la directiva del partido “porque todos tienen responsabilidades directas o indirectas”.

“Tiene que ser antes (de las elecciones municipales y regionales) porque sino la misma dirigencia que hoy día ha manejado estas fraudulentas elecciones va a hacer lo mismo y colocar a sus amigos a cambio de prebendas. Por lo tanto, esa gente debe irse en toda su casa”, puntualizó.