La entidad financiera atiende a millones de clientes y mantiene una fuerte presencia en el segmento de microfinanzas. (Foto: GEC)
La entidad financiera atiende a millones de clientes y mantiene una fuerte presencia en el segmento de microfinanzas. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

designó a César Quispialaya Córdova como gerente de Compliance. Hasta antes de su nombramiento, el ejecutivo ocupaba el cargo de jefe de Cumplimiento Normativo de la entidad.

En su anterior posición, Quispialaya tenía a su cargo funciones vinculadas a la vigilancia del sistema de control interno, el monitoreo del cumplimiento de la normativa aplicable a la institución y la coordinación de riesgos dentro de su ámbito de competencia.

Con su designación como gerente de Compliance, será responsable de liderar el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) y fortalecer las prácticas de gobierno corporativo de la entidad.

Asimismo, tendrá entre sus funciones supervisar el cumplimiento de la normativa emitida por la (SBS), gestionar riesgos operativos y legales relacionados con la transparencia de las operaciones financieras y promover una cultura de integridad entre los colaboradores de la institución.

César Quispialaya Córdova, nuevo Gerente Compliance de Caja Huancayo.
César Quispialaya Córdova, nuevo Gerente Compliance de Caja Huancayo.
LEA TAMBIÉN: Ripley reordena su plana gerencial en Perú y crea área de Transformación

Caja Huancayo y su posición en el sistema financiero

Caja Huancayo es una de las principales entidades del sistema de del país. Al cierre de agosto de 2025, registró una utilidad neta de S/ 138.8 millones y una cartera de créditos superior a S/ 9,000 millones.

La institución atiende a más de tres millones de clientes y mantiene una estrategia enfocada en el financiamiento de micro y pequeños empresarios, segmento en el que ha consolidado una importante presencia a nivel nacional.

LEA TAMBIÉN: DLP Resources nombra vicepresidente para fortalecer proyectos mineros en Perú ante inversionistas

En febrero de este año, además, fue incorporada al ranking Great Place to Work entre las mejores empresas para trabajar en el Perú dentro de la categoría de organizaciones con más de 1,000 colaboradores.

TE PUEDE INTERESAR

Fonafe nombra nuevo presidente y director de empresas eléctricas del Estado
Toyota hace “cambio de marcha” tras caída de ganancias: nombra nuevo CEO
Aftermath Silver nombra nuevo director de Operaciones para impulsar el proyecto Berenguela

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.