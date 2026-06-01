Caja Huancayo designó a César Quispialaya Córdova como gerente de Compliance. Hasta antes de su nombramiento, el ejecutivo ocupaba el cargo de jefe de Cumplimiento Normativo de la entidad.

En su anterior posición, Quispialaya tenía a su cargo funciones vinculadas a la vigilancia del sistema de control interno, el monitoreo del cumplimiento de la normativa aplicable a la institución y la coordinación de riesgos dentro de su ámbito de competencia.

Con su designación como gerente de Compliance, será responsable de liderar el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) y fortalecer las prácticas de gobierno corporativo de la entidad.

Asimismo, tendrá entre sus funciones supervisar el cumplimiento de la normativa emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), gestionar riesgos operativos y legales relacionados con la transparencia de las operaciones financieras y promover una cultura de integridad entre los colaboradores de la institución.

César Quispialaya Córdova, nuevo Gerente Compliance de Caja Huancayo.

LEA TAMBIÉN: Ripley reordena su plana gerencial en Perú y crea área de Transformación

Caja Huancayo y su posición en el sistema financiero

Caja Huancayo es una de las principales entidades del sistema de cajas municipales del país. Al cierre de agosto de 2025, registró una utilidad neta de S/ 138.8 millones y una cartera de créditos superior a S/ 9,000 millones.

La institución atiende a más de tres millones de clientes y mantiene una estrategia enfocada en el financiamiento de micro y pequeños empresarios, segmento en el que ha consolidado una importante presencia a nivel nacional.

LEA TAMBIÉN: DLP Resources nombra vicepresidente para fortalecer proyectos mineros en Perú ante inversionistas

En febrero de este año, además, fue incorporada al ranking Great Place to Work entre las mejores empresas para trabajar en el Perú dentro de la categoría de organizaciones con más de 1,000 colaboradores.