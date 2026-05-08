Fonafe. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) acordó nombrar a un nuevo presidente de directorio y un director de dos empresas eléctricas en las que el holding estatal participa como accionista.

A través del Acuerdo de Directorio N° 001-2026/013-Fonafe, publicado hoy en el diario El Peruano, se designó a Mónica Antonia Rivera Olivera como presidenta de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egesur), a propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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Asimismo, Durich Francisco Whittembury Talledo fue designado director de la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL), quien fue propuesto por el Minem.

Cabe señalar que 35 empresas del Estado se encuentran en el ámbito del Fonafe, de las cuales hay once de distribución eléctrica, cinco compañías generadoras, cuatro empresas financieras, seis compañías de infraestructura no eléctrica, una empresa de hidrocarburos y ocho empresas de actividades diversas.

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