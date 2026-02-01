Se nombró a presidente del directorio del Fondo Mivivienda y a presidente del directorio de Adinelsa. (FONAFE).
adoptado en la sesión híbrida del Directorio de Fonafe del 30 de enero de 2026, se dispuso el nombramiento de presidentes de directorio en empresas en las que el Estado participa como accionista.

En ese marco, se designó a José Ernesto Montalva de Falla como presidente del directorio del Fondo Mivivienda, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Mvcs).

De mismo modo se nombró a Rafael Rengifo del Castillo como presidente del directorio de Adinelsa, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

¿Qué es el Fonafe?

es una empresa de derecho público, adscrita al sector Economía y Finanzas.

Sus principales funciones son:

· Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado.

· Aprobar el presupuesto consolidado de las empresas.

· Administrar la renta producida por la inversión de las empresas de la Corporación.

Tiene bajo su ámbito 35 empresas públicas y una entidad por encargo, pertenecientes a los rubros de: Electricidad, Finanzas, Saneamiento, Hidrocarburos y Remediación, Transporte e Infraestructura, Servicios y Producción, Salud, Defensa y Otros.

