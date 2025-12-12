El Fonafe reemplazó a Tabata Vivanco, en el cargo que tenía de presidenta del directorio de Corpac, Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).
El Fonafe reemplazó a Tabata Vivanco, en el cargo que tenía de presidenta del directorio de Corpac, Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).
El Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) realizó modificaciones en los cargos de presidentes y directores en diversas empresas públicas donde ese holding estatal participa como accionista.

Así, mediante el acuerdo de directorio N°002-2025/008-FONAFE, esa entidad nombró a Fredy José María Solano González, presidente de la .

El nombramiento lo hizo, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que es el sector al cual está adscrito Corpac, que es la empresa pública responsable de la administración, operación y mantenimiento de los aeropuertos y la prestación de los servicios de navegación aérea en Perú.

De esta forma, el Fonafe el último jueves en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de LinkedIn.

¿Quién es su reemplazante?

Su reemplazante Fredy Solano es abogado especializado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctorado en Derecho y egresado del MBA en Dirección Pública por la Escuela de Postgrado Newman, así como egresado de la Academia de la Magistratura.

Asimismo, en acuerdos del directorio suscritos por el , dicho holding de compañías públicas nombró a Néstor Enrique del Castillo Bardales, como presidente de la empresa SEAL, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

A su vez designó a Elba Rosa Rojas Álvarez, como directora de la empresa Electrosur, también a propuesta del Minem, así como a Gerardo Quispe Vigo, como director de Sedapal, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

