El Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) realizó modificaciones en los cargos de presidentes y directores en diversas empresas públicas donde ese holding estatal participa como accionista.

Así, mediante el acuerdo de directorio N°002-2025/008-FONAFE, esa entidad nombró a Fredy José María Solano González, presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

El nombramiento lo hizo, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que es el sector al cual está adscrito Corpac, que es la empresa pública responsable de la administración, operación y mantenimiento de los aeropuertos y la prestación de los servicios de navegación aérea en Perú.

De esta forma, el Fonafe reemplaza en el cargo a Tabata Vivanco, quien había anunciado su renuncia a la presidencia de Corpac el último jueves en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de LinkedIn.

¿Quién es su reemplazante?

Su reemplazante Fredy Solano es abogado especializado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctorado en Derecho y egresado del MBA en Dirección Pública por la Escuela de Postgrado Newman, así como egresado de la Academia de la Magistratura.

Asimismo, en acuerdos del directorio suscritos por el director ejecutivo de Fonafe, Pedro Tapia Alvarado, dicho holding de compañías públicas nombró a Néstor Enrique del Castillo Bardales, como presidente de la empresa SEAL, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

A su vez designó a Elba Rosa Rojas Álvarez, como directora de la empresa Electrosur, también a propuesta del Minem, así como a Gerardo Quispe Vigo, como director de Sedapal, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

