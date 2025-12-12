Contrataciones. (Pexels)
Contrataciones. (Pexels)
La reciente “Encuesta de Expectativas de Empleo” de ManpowerGroup Perú, proyecta que el 38% de empresas a nivel país tiene planeado aumentar sus planillas para los meses de enero, febrero y marzo del 2026, mientras que solo el 17% indica que reducirá sus planillas.

Sin embargo, la investigación revela una Tendencia Neta de Empleo de 18% para el primer trimestre del 2026,

Cabe mencionar que la investigación contempla a 525 empleadores encuestados en nueve sectores económicos y de ocho regiones del Perú.

“El ánimo de los empleadores peruanos sigue optimista, pero con cierta cautela para lo que viene el 2026, tiempo de cambios políticos y donde se define la continuidad de proyectos que impactan en la generación de empleo”, sostuvo Daniel Galdos, director comercial de ManpowerGroup Perú.

“Las empresas están atentas a los ciclos macroeconómicos, y todo apunta a que las industrias clave del país se mantengan firmes en sus inversiones, lo que contribuiría a dinamizar el mercado laboral”, agregó.

Sectores que impulsarán más contrataciones:

Los sectores que muestran mayor dinamismo para el trimestre enero-marzo 2026 son Energía (52%), el más optimista de este periodo. También Finanzas y Bienes Raíces (40%); y Tecnologías de la Información (33%).

Estos últimos con +24% de expectativas de contratación. Por otro lado, los empleadores del sector Manufactura experimentan una disminución drástica en sus intenciones de contratación, ubicándose con -24%.

Tipos de empresas más optimistas

En cuanto a la evaluación por tamaño de empresas, la gran empresa (que agrupa de 250 a 999 trabajadores) es la de mayor expectativa de contratación para el los primeros meses del 2026 con +35%.

Asimismo, los empleadores de la microempresa (menos de 10 empleados) también registran una intención positiva de contratación de +33%.

En Sudamérica, Brasil es el país que liderará las expectativas de contratación con un incremento de 54%. Le sigue Colombia con 19%. Perú, con +18% está por encima de Chile (13%) y de Argentina (10%).

