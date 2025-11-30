Dos especialistas consultados por Gestión esperan un inicio del 2026 marcado por la mayor liquidez de los hogares peruanos. Pero, qué más hay detrás de este sector clave.

La mirada actual del sector servicios en Perú

A septiembre, servicios alcanzó un crecimiento de 3%, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), principalmente por impulsos en otros servicios (6.2%), transporte y almacenamiento (5.4%), administración pública (4.4%) y servicios a empresas (3.6%).

Si bien los empresarios del sector siguen con expectativas en el tramo optimista, una reciente encuesta del BCRP, de octubre, muestra que hay una reducción en las perspectivas de corto plazo respecto al desempeño de la economía, su sector, la demanda y las posibilidades de nuevas contrataciones.

Aún así, se mantiene como el sector que más puestos de trabajo genera, respecto a los otros. En total, de los 4.6 millones de empleos en septiembre en el país (con base en la planilla electrónica), 2.2 millones responden a servicios, un incremento de 3.5% respecto a similar mes del 2024.

La mirada para el último tramo del 2025

Tanto el Instituto Peruano de Economía (IPE) como el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank estiman que el ritmo de crecimiento sería menor en el último trimestre del 2025 frente a lo alcanzando en los primeros meses del año.

Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del IPE, precisó que el sector servicios cerraría los últimos meses del año con una expansión cercana a 2.8% , pero esto no representaría una alarma.

“No es una desaceleración que preocupe. El año pasado hubo un impacto fuerte sobre los servicios principalmente por los retiros de AFP. Eso impulsó el comercio y los servicios, con tasas por encima del 4%, por lo que este año tiene una base de comparación más alta”, explicó a Gestión.

A su vez, el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank proyecta que el sector alcanzaría un crecimiento de alrededor del 3.5% para el cuarto trimestre del 2025. Con esto, cerraría el año en 3.2%, según las estimaciones del banco.

De enero a agosto, el rubro de servicios se impulsó principalmente en los negocios de transporte y almacenamiento, y servicios a empresas. (Imagen: Andina)

¿Qué esperar para el sector servicios en el verano del 2026?

Hace unos meses el Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicaba que este sector continuaría en 2026 su tendencia creciente ante el fortalecimiento del mercado laboral e ingresos, menores costos de financiamiento y estabilidad de precios.

Valencia del IPE coincidió en que esto sería la base para las expectativas del 2026. Actualmente, la masa salarial -que es la suma de empleo más ingresos- viene creciendo alrededor del 13%, lo que indica una fuerte recuperación de la capacidad adquisitiva de los hogares.

“Esta recuperación sumada a factores como un tipo de cambio más bajo podrían hacer que mejoren las importaciones de bienes de consumo duraderos; que se adelante las compras de algunos bienes duraderos y esas mayores compras de los hogares se ven reflejadas en comercio y servicios”, comentó.

A esto se sumará el octavo retiro de AFP, resaltó Carlos Asmat del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

“Con la liberación de los fondos previsionales de la AFP, podrían tener un mejor desempeño aquellos servicios relacionados con el sector consumo privado. Para el primer trimestre esperamos un crecimiento de 3% (del sector servicios)”, indicó.

Para Valencia el avance podría ser ligeramente mayor, estimando que el retiro de fondos aumentaría en medio punto el crecimiento del sector, por lo que “estaría más cercano al 3.3% o 3.4%” en esos primeros meses del año.

Incluso consideró que en algunos meses del próximo verano se podría generar un avance de más de 4%, convirtiéndose en el principal impacto para el desempeño del rubro de servicios.

Proyección: sector servicios IPE Scotiabank 1T 2026 3.3% 3%

¿Elecciones e inseguridad afectarán?

Aunque el 2026 será un año electoral, Asmat consideró que el impacto directo de las elecciones presidenciales sobre el sector servicios aún es limitado.

“Podría darse un impacto en meses cercanos a la temporada electoral, pero hasta ahora —en lo que va del 2025— parecería que la temporada electoral del 2026 aún no está incidiendo en el nivel de consumo de las personas”, indicó Asmat.

Por su lado, Valencia sostuvo que los efectos de la incertidumbre que generan los cambios políticos y la inseguridad podrían sentirse en el potencial de crecimiento más en el mediano y largo plazo .

Asimismo, precisó que la inseguridad y la incertidumbre electoral impactan más sobre la inversión privada que sobre servicios, que está más vinculado al consumo de los hogares.

“En el corto plazo, es decir, de acá hasta junio del próximo año, no habría demasiado cambio. El sector servicios está más vinculado al consumo, mientras que la inversión privada está más vinculada a construcción o a manufactura no primaria, que serían los sectores que podrían verse más perjudicados con la incertidumbre”, afirmó.

Además, pese a que se observa un ligero deterioro en las expectativas empresariales del sector servicios, el economista resaltó que los fundamentos macroeconómico muestran que el rubro continuaría con un crecimiento de alrededor del 3%.