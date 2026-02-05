Fonafe. (Foto: Difusión)
El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) acordó designar a cuatro nuevos miembros de directorio de cuatro empresas eléctricas en las que el holding estatal participa como accionista.

A través del , publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se nombró a Enrique Sebastián Soto Ruiz como miembro del directorio de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL), a propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Asimismo, Manuel Panduro Villacorta fue designado integrante del directorio de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente (Electro Oriente), quien fue propuesto por el Minem.

También se acordó designar directores de la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali (Electro Ucayali) a Samuel Gustavo Tello Prado, y de Electro Sur Este a Gustavo Gabriel Vargas Castillo, luego de ser propuestos por el Minem.

Cabe señalar que 35 empresas del Estado se encuentran en el ámbito del Fonafe, de las cuales hay once de distribución eléctrica, cinco compañías generadoras, cuatro empresas financieras, seis compañías de infraestructura no eléctrica, una empresa de hidrocarburos y ocho empresas de actividades diversas.

