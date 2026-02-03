La canadiense Aftermath Silver Ltd. anunció el nombramiento de Danny Keating como su nuevo director de Operaciones (COO), en un movimiento clave orientado a fortalecer la ejecución técnica del proyecto de plata, cobre y manganeso Berenguela (Puno), que atraviesa una fase decisiva de evaluación y reducción de riesgos.

La incorporación de Keating se produce en un momento estratégico para la compañía, pues Berenguela avanza hacia estudios de ingeniería tras consolidar una base técnica más robusta, apoyada en recientes campañas de perforación de relleno y una actualización de recursos que elevan el perfil del proyecto.

En paralelo, la empresa informó que Michael Parker, quien se desempeñaba como director de Operaciones y persona calificada, asumió el cargo de director técnico, desde el cual liderará el equipo en Perú y supervisará los trabajos de exploración y desarrollo de los proyectos que Aftermath mantiene en Chile.

Los resultados de perforación de alta ley en plata, cobre y manganeso refuerzan el potencial económico del proyecto Berenguela y respaldan la decisión de acelerar su desarrollo. (Foto referencial: Andina).

Etapa de transformación de Aftermath Silver

El presidente y CEO de Aftermath, Ralph Rushton, destacó que la compañía entra en una etapa de transformación, respaldada por una sólida posición financiera y una base de recursos de plata, cobre y manganeso de alta confianza, elementos que resultan claves para avanzar en el desarrollo del proyecto peruano.

En ese contexto, la minera resaltó los resultados obtenidos en su programa de perforación en Berenguela, donde se registraron intersecciones de alta ley de plata, cobre y manganeso, incluyendo un tramo de 156 metros desde superficie con leyes de 290 gramos por tonelada de plata, 1.12% de cobre y 7.3% de manganeso, cifras que refuerzan el potencial económico del yacimiento.

Adicionalmente, Aftermath prevé continuar con pruebas de perforación en objetivos ubicados al este del depósito principal, así como en un objetivo tipo skarn altamente prospectivo localizado a unos 4 kilómetros de Berenguela, lo que amplía el potencial distrital del proyecto en Perú.

Aftermath concentra su foco operativo en Perú, donde liderará el equipo técnico y las próximas campañas de perforación y estudios. (Foto referencial: Andina).

Próximos pasos en Aftermath

La experiencia de Danny Keating en evaluación de proyectos, desarrollo minero y metales vinculados a baterías para vehículos eléctricos fue destacada por la empresa como un factor clave para avanzar con mayor eficiencia en los estudios de ingeniería planificados y seguir reduciendo los riesgos técnicos del proyecto.

En el plano corporativo, Aftermath también informó la adopción de un nuevo plan de opciones sobre acciones con una cuota fija del 10%, aprobado por la TSX Venture Exchange, que permitirá otorgar hasta 33.7 millones de opciones, siendo este el único esquema de compensación basado en valores vigente en la compañía.

Con estos anuncios, Aftermath Silver refuerza su estructura operativa y técnica con miras a destrabar valor en su proyecto Berenguela, consolidando a Perú como el eje central de su estrategia de crecimiento y desarrollo en el corto y mediano plazo.

