El nombramiento del nuevo director de Operaciones marca un punto de inflexión para Aftermath Silver, al coincidir con el inicio de una etapa más técnica y cercana al desarrollo del proyecto Berenguela, en Perú. (Foto: Aftermath Silver).
El nombramiento del nuevo director de Operaciones marca un punto de inflexión para Aftermath Silver, al coincidir con el inicio de una etapa más técnica y cercana al desarrollo del proyecto Berenguela, en Perú. (Foto: Aftermath Silver).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La canadiense Aftermath Silver Ltd. anunció el nombramiento de Danny Keating como su nuevo director de Operaciones (COO), en un movimiento clave orientado a ), que atraviesa una fase decisiva de evaluación y reducción de riesgos.

La incorporación de Keating se produce en un momento estratégico para la compañía, pues , apoyada en recientes campañas de perforación de relleno y una actualización de recursos que elevan el perfil del proyecto.

En paralelo, la empresa informó que Michael Parker, quien se desempeñaba como director de Operaciones y persona calificada, asumió el cargo de director técnico, desde el cual liderará el equipo en Perú y supervisará los trabajos de exploración y desarrollo de los proyectos que Aftermath mantiene en Chile.

Los resultados de perforación de alta ley en plata, cobre y manganeso refuerzan el potencial económico del proyecto Berenguela y respaldan la decisión de acelerar su desarrollo. (Foto referencial: Andina).
Los resultados de perforación de alta ley en plata, cobre y manganeso refuerzan el potencial económico del proyecto Berenguela y respaldan la decisión de acelerar su desarrollo. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: Aftermath Silver toma el control total del proyecto Berenguela y avanza hacia nueva etapa

Etapa de transformación de Aftermath Silver

El presidente y CEO de Aftermath, Ralph Rushton, destacó que la compañía entra en una etapa de transformación, respaldada por , elementos que resultan claves para avanzar en el desarrollo del proyecto peruano.

En ese contexto, la minera resaltó los resultados obtenidos en su programa de perforación en Berenguela, donde se registraron intersecciones de alta ley de plata, cobre y manganeso, incluyendo un tramo de 156 metros desde superficie con leyes de 290 gramos por tonelada de plata, 1.12% de cobre y 7.3% de manganeso, cifras que refuerzan el potencial económico del yacimiento.

Adicionalmente, Aftermath prevé continuar con pruebas de perforación en objetivos ubicados al este del depósito principal, así como en un objetivo tipo skarn altamente prospectivo localizado a unos 4 kilómetros de Berenguela, lo que amplía el potencial distrital del proyecto en Perú.

Aftermath concentra su foco operativo en Perú, donde liderará el equipo técnico y las próximas campañas de perforación y estudios. (Foto referencial: Andina).
Aftermath concentra su foco operativo en Perú, donde liderará el equipo técnico y las próximas campañas de perforación y estudios. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: Aftermath Silver con más plata en Puno: un hallazgo que perfila nueva mina a cielo abierto

Próximos pasos en Aftermath

La experiencia de Danny Keating en evaluación de proyectos, desarrollo minero y metales vinculados a baterías para vehículos eléctricos fue destacada por la empresa como un factor clave para avanzar con mayor eficiencia en los estudios de ingeniería planificados y seguir reduciendo los riesgos técnicos del proyecto.

En el plano corporativo, Aftermath también informó la adopción de un nuevo plan de opciones sobre acciones con una cuota fija del 10%, aprobado por la TSX Venture Exchange, que permitirá otorgar hasta 33.7 millones de opciones, siendo este el único esquema de compensación basado en valores vigente en la compañía.

Con estos anuncios, Aftermath Silver refuerza su estructura operativa y técnica con miras a destrabar valor en su proyecto Berenguela, consolidando a Perú como el eje central de su estrategia de crecimiento y desarrollo en el corto y mediano plazo.

LEA TAMBIÉN: Aftermath Silver encuentra altas leyes de plata y cobre en Berenguela en Puno

TE PUEDE INTERESAR

Grupo Alpayana culmina reorganización y traslada OPA sobre minera Corona a filial en Perú
Rio2 completa adquisición de mina Condestable y prevé producir 27,000 t de cobre al año

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.