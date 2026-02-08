De hecho, a pesar del entorno de incertidumbre que ha generado el escándalo denominado “Chifagate”, que involucra al presidente del Perú, José Jerí, el presidente de Perucámaras, Óscar Zapata, consideró que aún hay margen para que el Gobierno de transición tome decisiones que envíen señales claras al mercado y a los inversionistas.

Zapata fue enfático: “Lo que está en juego no es una figura política, lo que está en juego es la credibilidad del Estado”.

El presidente de Perucámaras resaltó las principales acciones que deberían priorizar el presidente que sea elegido en el próximo periodo electoral. (Foto: GEC)

Para el representante de Perucámaras, las decisiones que se adopten en los próximos meses serán clave para determinar si el Perú logra mantener el rumbo de la inversión y el crecimiento en un escenario electoral complejo.

Para sumar a esta meta, el otro foco que no puede dejarse de atender es el de la seguridad ciudadana. Según Zapata, la percepción de los empresarios es de un crecimiento sin freno de la inseguridad en los últimos meses, lo que está generando un freno en ciertas decisiones de inversión.

Consideró que los esfuerzos actuales no están dando los resultados esperados y requieren un cambio de enfoque que no debería iniciar con el próximo Gobierno sino con la actual gestión de transición.

En ese sentido, cuestionó la actual falta de inversión en equipamiento y tecnología para la Policía Nacional, pues de lo contrario la lucha contra la criminalidad seguirá siendo insuficiente.

“Hay que apretar el acelerador en el tema de la seguridad. Hay que mejorar la infraestructura de la Policía y del Ministerio del Interior. No puede ser que no puedan invertir en activos que son tan necesarios como activos tecnológicos y de transporte, entre otros”, indicó.

Perucámaras señala que la sensación de inseguridad de los empresarios y estaría, de alguna manera, generando una crisis de inversión. (Imagen: Andina)

Perú, un país minero

A nivel sectorial, para Perucámaras, una de las principales acciones que se debería priorizar es el destrabe de proyectos mineros.

En conversación con Gestión , Zapata destacó que el Perú tiene una ventana de oportunidad que no debería desaprovecharse, especialmente en un contexto internacional de altos precios de los metales .

“Se deben habilitar todas las inversiones en temas mineros que están detenidas. Necesitamos aprovechar el alto precio de los metales para abrir la puerta a los inversionistas”, comentó.

Como se recuerda, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), actualmente 31 de los 51 proyectos mineros que tiene el Perú en cartera de inversión aún no cuentan con fecha de inicio de ejecución .

Zapata resaltó que acelerar estos proyectos mineros implicaría inversión formal que cumpla con las normas ambientales y de sostenibilidad, y que permita generar ingresos y empleo en el corto plazo. “Van a traer riqueza casi de inmediato con inversiones gigantescas que el Perú necesita desesperadamente”, sostuvo.

Esto es especialmente importante teniendo en cuenta que, según indicó, la economía peruana marcha a dos velocidades distintas: con regiones mineras o industriales creciendo a mayores tasas que aquellas que no tienen mayor inversión .

Las otras prioridades

Además de la minería, el presidente de Perucámaras consideró que el próximo Gobierno no debería frenar el actual plan de inversiones en infraestructura, que incluyen carreteras, trenes y conectividad.

Zapata consideró que el país tiene la posibilidad de consolidarse como un eje logístico regional si aprovecha los proyectos ya ejecutados o en marcha.

A estos se suma la reciente aprobación de la ley que permitiría crear nuevas zonas económicas especiales para atraer inversión extranjera. Desde su punto de vista, retroceder en estos proyectos por razones políticas o electorales implicaría perder competitividad frente a otros países de Latinoamérica.

Descentralización: una reforma pendiente para el próximo gobierno

Otro de los ejes que Zapata puso sobre la mesa fue la necesidad de revisar el proceso de descentralización. Para el presidente de Perucámaras, el actual proceso ha sido “un fracaso total”.

Zapata coincidió con las propuestas electorales que plantean el establecimiento de macrorregiones pues la fragmentación ha generado una competencia entre regiones por los recursos escasos, mientras se enfrentan a una asignación presupuestal poco eficiente.

Sin embargo, el líder gremial está en desacuerdo con la posibilidad de trasladar ministerios a las regiones.

“ Trasladar la ineficiencia no es un buen síntoma. Mejor hacemos eficientes los ministerios que hoy día operan centralizadamente y después los trasladamos . Si no hemos podido hacer los eficientes en Lima, menos en regiones”, señaló.

En esa línea, Zapata indicó que la reforma debe partir de un Estado moderno, con procesos digitalizados e interoperables. Aunque la digitalización avanza en entidades como el Banco Central de Reserva (BCRP), la Sunat o el Reniec, señala que otras instituciones e incluso ministerios aún carecen de sistemas básicos de control.