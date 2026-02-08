“Hay que apretar el acelerador en el tema de la seguridad" y poner todo el foco en la inversión, eso es lo que concluye el representante de Perucámaras. (Fuente: Andina)
“Hay que apretar el acelerador en el tema de la seguridad" y poner todo el foco en la inversión, eso es lo que concluye el representante de Perucámaras. (Fuente: Andina)
A pocos meses de las elecciones generales 2026 en Perú, el debate económico vuelve a centrarse en cómo el próximo Gobierno deberá sostener y potenciar la inversión privada, mientras intenta superar el impacto de la incertidumbre que siempre rodea al país.

