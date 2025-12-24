Solo contando estos tres metales, los datos del Boletín Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem) muestran que hay una cartera de 53 proyectos de inversión por más de US$ 55,000 millones. Sin embargo, casi nueve de cada 10 todavía no tienen expectativas de arrancar en los próximos años.

En detalle, actualmente, son 33 iniciativas de oro, plata y cobre por un monto equivalente a cerca de US$ 31,500 millones que no tienen una fecha definida de inicio de operaciones .

Solo tres proyectos de oro brillan

El último reporte del Minem, con datos a septiembre, indica que la cartera de inversión minera de oro está compuesta por nueve proyectos con una inversión total de US$ 7,846 millones.

Solo tres de ellos tienen fecha definida: la Reposición Inmaculada, que inició operaciones en 2024; San Gabriel, previsto para arrancar en este último trimestre del 2025; y la Reposición Tantahuatay, programada también para ese año .

Las iniciativas con fecha definida suman US$ 2,096 millones, mientras que los otros seis proyectos auríferos, por más de US$ 5.700 millones, siguen sin cronograma .

Entre las iniciativas mineras que aún no tienen cuándo iniciar destaca Conga, uno de los mayores proyectos de oro del país, que continúa en etapa de factibilidad pese a su elevado monto de inversión. Recientemente, en septiembre, el Minem había advertido que no está en los planes del sector debido a que no prospera el diálogo con las comunidades de Cajamarca.

Los precios de los metales se dispararon en el 2025, pero eso no impulsó el avance en el desarollo de proyectos mineros de oro, cobre y plata. (Imagen: Andina)

Proyectos de cobre: Con más peso, pero sin fechas

En cobre se tienen un total de 37 proyectos de inversión minera por US$ 46,107 millones, lo que representa más del 80% del monto total analizado.

De estos proyectos, 15 ya cuentan con fechas de inicio que van del 2024 al 2032. Entre los proyectos de cobre que sí avanzan con fecha figuran ampliaciones y nuevas operaciones de alto impacto, como Toromocho Fase II, Reposición Antamina, Tía María, Zafranal, Los Chancas y Michiquillay.

Sin embargo, 22 iniciativas de cobre -más de la mitad del portafolio cuprífero- por cerca de US$ 24,700 millones todavía no tienen fecha definida .

En este caso podría decirse que casi seis de cada 10 proyectos aún no pueden arrancar por factores asociados a decisiones empresariales, asuntos sociales u otros. Esta situación es especialmente relevante si se considera que el cobre es el principal producto de exportación minera del país.

La mayor parte de estos proyectos se encuentran en la etapa de prefactibilidad, que podría tomar unos tres años, pero regularmente en el Perú demora más tiempo. Entre estos se encuentran las ampliaciones de Cuajone y Quellaveco, así como los proyectos Galeno y Yanacocha Sulfuros.

Entre esta lista se encuentra el denominado “proyecto Ariana” en Junín, que tiene ejecución suspendida desde 2023 luego de que el Poder Judicial consideró que la iniciativa representa una amenaza para el acceso al agua potable de Lima y Callao.

Plata con menos proyectos

Aunque en la cartera de plata la situación no es muy distinta, este metal tiene menos proyectos planteados.

En total son siete proyectos con una inversión total de US$ 1,704 millones. De ellos, solo dos iniciativas tienen fecha definida : la ampliación de Huarón, prevista para 2026, y el proyecto Corani, que se operaría desde el 2028.

En el caso de Corani, operado por Bear Creek Mining en Puno, hace unos meses la compañía anunció que pospondría sus estudios de óxidos de plata, pues buscaba estabilizar sus operaciones principales y su balance general antes de avanzar con el desarrollo a gran escala en Perú.

Los otros cinco proyectos restantes que permanecen sin un horizonte claro de ejecución suman más de US$ 1,000 millones. Los dos más avanzados entre los que no tienen fecha son la Ampliación Huachocolpa y San Luis, ambos en etapa de factibilidad.

En total son siete proyectos de plata con una inversión total de US$ 1,704 millones.