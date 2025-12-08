El ministro del Ambiente, Miguel Espichán, indicó que su sector está fuertemente afectado por la minería ilegal y mencionó que alrededor de 270 mil hectáreas del territorio peruano han sido dañados por esta actividad.

Espichán expresó su preocupación por la situación de la Reserva Nacional de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios, y precisó que el Ministerio del Ambiente (Minam) ha brindado las facilidades para que el Ministerio del Interior, el Ejército y la Marina, intercedan en la zona.

El funcionario explicó que, como parte de estas acciones, se han entregado equipos al puesto de control Yarana, en la cuenca del Nanay, en donde se incluyó cámaras, GPS y otros implementos, para apoyar el trabajo de guardaparques y de la Policía de Medio Ambiente en el control de las actividades fluviales.

“Ese podría ser uno de los frentes, combatir y coadyuvar al combate de las actividades ilegales. El otro frente también tiene que ver con promover el uso sostenible también en las zonas para que también puedan tener alternativas económicas las poblaciones locales”, declaró a RPP.

Asimismo, el ministro mencionó que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines de 2026 dará tiempo a los mineros para completar su formalización, pero precisó que esta prórroga no debe interpretarse como un aval para la minería ilegal.

Metas sobre cambio climático

Por otro lado, Espichán manifestó que se han logrado avances en las metas sobre cambio climático en el país, desarrollando un 40 % de los objetivos planteados en materia de adaptación y mitigación.

“El año pasado se aprobó la Estrategia Nacional de Cambio Climático como política nacional de Estado, que involucra también los esfuerzos de todos los sectores, porque de todas maneras el cambio climático se presenta como un tema multisectorial y requiere el compromiso firme de los sectores para implementarlo”, puntualizó.