El Poder Ejecutivo oficializó hoy, mediante dos resoluciones supremas publicadas en el diario oficial El Peruano, cambios en la alta dirección del Ministerio del Ambiente (Minam), destacando la designación de Nelly Paredes del Castillo como nueva viceministra de Gestión Ambiental.

La Resolución Suprema N° 012-2025-MINAM nombra a Paredes del Castillo en el cargo de confianza, con lo que el Gobierno cubre la vacante existente en este viceministerio.

La norma precisa que la funcionaria asumirá sus responsabilidades conforme a las leyes que regulan los nombramientos en el Poder Ejecutivo.

Con esta designación, el Ejecutivo busca asegurar la continuidad de las políticas y estrategias ambientales que dependen del Viceministerio de Gestión Ambiental, área clave para la supervisión de estándares ambientales, la fiscalización y el impulso de iniciativas de economía circular y control de la contaminación.

En paralelo, la publicación del diario oficial también dio cuenta de la aceptación de la renuncia de Juan Antonio Durand Galindo, quien había sido designado como viceministro de Gestión Ambiental a inicios de 2025.

La Resolución Suprema N° 011-2025-MINAM formaliza su salida del cargo, agradeciéndole los servicios prestados.

Ambas normas están refrendadas por el presidente José Jerí y el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas.