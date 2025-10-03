El Minam observa que algunos ministerios tampoco han simplificado sus propios procesos relacionados a permisos. (Fuente: Andina)
El Perú cuenta con una importante cartera de proyectos de inversión, pero no logra ponerla en marcha, entre otros factores, por la abrumadora tramitología que existe y que la retrasa hasta por varios lustros. Desde el Ministerio del Ambiente (Minam) reconocen la necesidad y urgencia de optimizar estos procesos, por lo que tienen en el radar tres medidas claves para el corto plazo, que compartieron en entrevista con Gestión.

