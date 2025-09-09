Como parte de esa reorganización, Cuba refiere que han formado equipos especializados dedicados a la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental (IGA) por tipo de actividad, y que, en el proceso de certificación ambiental trabajan incluso en la prevención de conflictos. Además, están aplicando el esquema de línea de base compartida para facilitar la elaboración de los estudios de impacto ambiental (EIA) u otros IGA.

presidenta del SENACE, Silvia Cuba, explica a Gestión los resultados de tras el proceso de reorganización de esa entidad, dedicada a aprobación de los EIA.

¿Cuántos IGA han avanzado este año?

Hasta agosto hemos certificado 146 estudios por más de US$ 14,400 millones, es decir, hemos superado en ocho meses el monto de inversiones de la certificación ambiental del año pasado.

¿Cuál es su previsión de aprobaciones para todo este 2025?

Para los últimos cuatro meses, hemos programado evaluar y resolver 40 expedientes por US$ 4,600 millones. Entonces, (incluyendo lo que se hizo a agosto) podríamos bordear alcanzar entre US$ 18,000 millones a US$ 20,000 millones en certificación ambiental en este año.

Solo para lo que resta del 2025, por ejemplo, proyectamos resolver en minería 12 instrumentos de gestión ambiental, entre los cuales se encuentran Informe Técnico Sustentatorio (ITS), Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), Modificación de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d), entre otros, por un monto superior a los US$ 3,581 millones.

En lo que corresponde solo a los grandes proyectos, ¿qué se prevé para lo que resta del año y el 2026?

Tenemos en evaluación de 22 EIA-d y MEIA-d por un monto total de US$ 11,900 millones, que se evaluarán entre lo que resta del 2025 y el 2026.

¿Qué tipo de grandes proyectos están en esa relación?

Entre ellos 13 son del sector minero (por US$ 10,657 millones), tres de hidrocarburos (por US$ 370 millones), dos de transportes (por US$ 778 millones), y tres de electricidad (por US$ 177 millones), entre ellos de transmisión en alta tensión.

Entre los proyectos del sector minero, ¿cuáles son los más grandes?

Están la unidad minera Trapiche, con un EIA-d por US$ 3,403 millones, Cerro Verde, con un MEIA-d por US$ 2,100 millones, un MEIA-d de Minera Retamas (US$1,842 millones), el MEIA-d de unidad minera de Antapaccay (US$ 1,811 millones), entre otras.

Según SENACE, se está dando celeridad a la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental. (Foto: Andina)

Reorganización busca dar predictibilidad a empresas

¿Qué se ha logrado con el proceso de reorganización del Senace (D.S.009-2024)?

Hemos organizado las direcciones de línea. Destaco dos de ellas: la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos (DEAR), que evalúa los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d) de actividades como minería, energía, petróleo, agricultura e industria; y la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura (DEIN), que se enfoca en transportes. Las hemos convertido en cuatro unidades funcionales.

¿Qué problemas tenía la organización anterior de esas direcciones?

Había una “bolsa” de especialistas que eran “todistas”. Evaluaban de todo y a la vez, desde estudios de electricidad, hidrocarburos, etcétera, lo que nos generaba problemas de predictibilidad y celeridad. Ahora, por ejemplo, la nueva unidad funcional de la DEAR que ve minería tiene un equipo que solo evalúa proyectos mineros, lo mismo la DEIN en transportes, y así en cada especialidad.

¿Qué se ha logrado con ello?

Por ejemplo, si un titular quiere presentar un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), para modificar o realizar ampliaciones a un proyecto que no genera impacto ambiental significativo, el equipo especializado le da asistencia técnica previa a presentarlo. De esta forma, se le brinde recomendaciones como el impacto ambiental que puede generar, o si la información está o no completa.

Además, ahora tenemos equipos especializados en la prevención de conflictos en el proceso de certificación ambiental que debe otorgar Senace, fortaleciendo con trabajo en el campo la gestión social y la participación ciudadana, reuniéndose con los diversos grupos de interés, trabajo que está funcionando y nos está permitiendo optimizar los plazos.

Un aspecto que generaba retrasos era el esperar la opinión de los entes involucrados, ¿cómo han mejorado eso?

Como parte de las soluciones identificadas para la problemática del cumplimiento de plazos, formamos un grupo de alto nivel, integrado por jefes institucionales de los opinantes técnicos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Ministerio de Cultura, de Serfor, Sernamp, entre otros, para optimizar sus opiniones técnicas. Les hacemos seguimiento vía aplicativo, y si no envían su informe dentro del plazo, tenemos especialistas que asumen esas opiniones.

Línea de base ambiental compartida

¿Se estableció la línea de base ambiental pública para facilitar la elaboración de los EIA?

Estamos trabajando en la sistematización de la información de todos los estudios de impacto ambiental e ITS que ya han sido aprobados por el Estado. Estamos poniendo en valor la línea de base ambiental compartida, que corresponde a los estudios aprobados por Senace, a fin de que los titulares puedan optimizar sus tiempos al elaborar sus instrumentos de gestión ambiental.

Pero, ¿ya se puede usar?

Efectivamente, en los nuevos Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se puede establecer una línea base en zonas donde ya se han realizado actividades productivas y se ha recopilado data ambiental, usando en forma gratuita la línea de base ambiental compartida de un IGA ya aprobado, bajo condiciones.

¿Cuáles son esas condiciones?

Que no hayan pasado más de cinco años desde que se aprobó el EIA original; y, que el área donde se recolectó la información de línea base del nuevo proyecto se superponga total o parcialmente con la zona del proyecto anterior.

Plazo para aprobar estudios se redujo en 24%

Tras la reorganización, ¿qué plazos se han reducido para la aprobación de los EIA o MEIA?

En lo que va del año 2025, el Senace redujo en un 24% el plazo promedio en días hábiles de la evaluación de los EIA-d a su cargo con respecto al año 2024. Asimismo, resolvimos el doble de la cantidad de expedientes de este tipo de estudio ambiental en el mismo período comparado.

Antes al Senace le tomaba resolver hasta dos años los instrumentos de gestión ambiental a su cargo, ¿cuál es su meta de reducción de esos plazos?

Si, antes tomaba dos años, ahora por ejemplo para un proyecto de vivienda hemos aprobado un EIA en un periodo de entre 90 a 100 días hábiles, cuando su plazo legal en promedio, era de aproximadamente 120 días hábiles. Nuestra meta para el siguiente año es que los plazos (de los IGA en general) se reduzcan significativamente, entre un 70% a un 80%.

Sobre los plazos para los ITS, ¿cuánto demoraban antes y cuánto demoran ahora?

En un año, hemos reducido en 37% el plazo de aprobación de los ITS. Antes podían tomar seis meses (su aprobación) y ahora está tomando cerca de tres meses, lo cual está dentro del plazo legal.

Evolución de plazos de aprobación de EIAs- fuente: SENACE

¿Cómo participa Senace en la Ventanilla Única de para la minería que creó el Minem?

La Ventanilla Única de Minería del Minem (VUD), actualmente, es una ventanilla que está en proceso de construcción y nosotros estamos colaborando con las reuniones técnicas que requiere el Minem. Por nuestra parte, hemos actualizado nuestro portal gob.pe con información detallada de nuestros procedimientos de estudios de impacto ambiental y sus modificaciones. Todo ello, para que se relacione con los procedimientos a cargo del Minem.