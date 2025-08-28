El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, indicó que espera que el Congreso apruebe, antes del 31 de diciembre, la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), destinada a modernizar el marco legal y establecer estrategias de formalización minera.

El ministro señaló que el proceso de formalización minera (Reinfo) vence el 31 de diciembre y el gobierno no planea extenderlo.

“No estamos ya en una posición para poder ampliar el proceso de formalización. (…) Desde el gobierno ya tenemos una firme posición de que el proceso termine en diciembre. No hay forma de proceder”, indicó el funcionario en Canal N.

Por ello, pidió a la Comisión de Energía y Minas del Congreso que apruebe la iniciativa, la cual precisó que ordenará la pequeña minería y la minería artesanal bajo un régimen general.

“La comisión (de Energía y Minas del Congreso) tiene que más bien darle agilidad a esta nueva propuesta y aprobarla porque va a beneficiar y entraríamos todos en un proceso más ordenado de esta actividad que necesitamos ordenarla”, precisó el funcionario.

Avance de la minería ilegal

En otro momento, el ministro indicó que los operativos son insuficientes para erradicar la minería ilegal, debido a que está fuertemente vinculada con otras actividades ilícitas como el narcotráfico y representa una amenaza tanto económica como ambiental.

“El narcotráfico con la minería ilegal se van uniendo y van operando porque les es mucho más fácil intervenir”, precisó el funcionario.

Además, añadió que el precio del oro ha generado mayor interés y dificultades para controlar el avance de estas redes, que se asocian en espacios donde el Estado tiene presencia limitada.

“El oro ha incrementado su precio y están mirando por ahí otra opción, y es por eso por lo que las interdicciones que van avanzando no son suficientes como esperábamos. Quizás de tener muchas interdicciones diarias o semanales, pero buscamos la mejor estrategia para golpear”, puntualizó.