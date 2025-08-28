El bar limeño Lady Bee, ubicado en el corazón de Barranco, hizo historia al convertirse en el primer establecimiento peruano en recibir el Michter’s Art of Hospitality Award, uno de los galardones especiales de The World’s 50 Best Bars 2025. El reconocimiento destaca su propuesta innovadora, la calidez en el servicio y el homenaje que rinde a los ingredientes y la cultura peruana.

El premio fue otorgado por más de 800 expertos internacionales de la The World’s 50 Best Bars Academy, quienes valoraron la experiencia de hospitalidad que ofrece el bar limeño. La ceremonia de premiación se realizará el próximo 8 de octubre en Hong Kong.

De Miraflores a Barranco: un crecimiento sostenido

Lady Bee abrió sus puertas en 2021, en plena pandemia, de la mano de los bartenders Alejandra León, Alonso Palomino y la chef Gabriela León. Comenzó en un pequeño local en Miraflores con solo 18 asientos y, tras su rápida acogida, se mudó a Barranco, donde ahora tiene capacidad para 38 personas.

El ascenso del bar ha sido constante: en 2023 ingresaron al ranking en el puesto 52 como Campari One To Watch; un año después alcanzaron la posición 16, consolidándose como uno de los referentes de la coctelería mundial.

Reconocimiento internacional

“En poco tiempo, Lady Bee se ha forjado una merecida reputación como uno de los bares más apreciados del mundo”, señaló Emma Sleight, directora de contenido de The World’s 50 Best Bars. Añadió que este premio es un testimonio de la pasión y dedicación del equipo que lidera la experiencia Lady Bee.

Por su parte, los fundadores expresaron su gratitud: “Recibir el Michter’s Art of Hospitality Award nos llena de alegría y significa un reconocimiento al esfuerzo de nuestro equipo y de todas las personas que han contribuido con su generosidad a lo largo de estos años”.

Una experiencia con identidad peruana

La propuesta del bar se distingue por su filosofía comunitaria y sostenible, que apuesta por productos nativos del Perú en cada plato y cóctel. Entre sus creaciones emblemáticas figura un Bloody Mary con vieiras frescas de Ica, obtenidas de pesca artesanal sostenible, y el cóctel Oca Mashua, elaborado con tubérculos andinos cultivados en Cusco por el especialista en biodiversidad Manuel Choqque.

Cada preparación busca reforzar la identidad gastronómica peruana, integrando sabores amazónicos, andinos y costeros en una experiencia que va más allá de la coctelería.

Con este galardón, Lady Bee no solo consolida su lugar entre los bares más reconocidos del mundo, sino que también reafirma a Lima como un destino clave en la escena global de la gastronomía y la mixología.