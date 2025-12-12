Las corporaciones indias Adani Group y Hindalco Industries han intensificado sus esfuerzos por ingresar al sector cuprífero peruano, explorando inversiones en activos y participaciones en minas existentes, en respuesta al crecimiento global de la demanda de cobre. La información fue confirmada por Javier Paulinich, embajador de Perú en la India.

Según el diplomático, ambas compañías están evaluando oportunidades de negocio en Perú, ya sea mediante joint ventures o mediante la adquisición de participaciones en operaciones mineras ya establecidas, como parte de su estrategia para asegurar suministros frente a la creciente presión del mercado mundial.

En declaraciones a Reuters, Paulinich señaló que Adani envió una delegación a Lima a inicios de 2025 y que Hindalco ha desarrollado iniciativas paralelas, con el respaldo del gobierno peruano para facilitar los acercamientos entre empresas y proyectos mineros locales.

Perú, actual tercer mayor productor mundial de cobre, ha atraído cerca de US$ 4,960 millones en inversión extranjera en el sector durante el último año y continúa posicionándose como un destino prioritario para los capitales globales en minería.

Demanda estructural desde India

La búsqueda de activos peruanos responde a un panorama de demanda en expansión en India, que ocupa el segundo lugar entre los mayores importadores de cobre refinado del mundo. Las importaciones indias del metal aumentaron cerca de un 4% hasta 1,2 millones de toneladas métricas en el año fiscal que concluyó en marzo de 2025, y se espera que esa cifra crezca de manera sostenida en la próxima década.

Proyecciones gubernamentales indias estiman que la demanda interna de cobre podría alcanzar entre 3 y 3,3 millones de toneladas para 2030, y escalar hasta 8,9-9,8 millones de toneladas hacia 2047, lo que obliga a las grandes empresas metalúrgicas a integrar su cadena de suministro con recursos externos.

En paralelo a estos movimientos corporativos, India ha solicitado que el capítulo del cobre forme parte de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio más amplio con Perú, con el fin de asegurar volúmenes fijos de concentrados de cobre y dar mayor certidumbre a los flujos comerciales entre ambos países. Las conversaciones estarían en etapas avanzadas con nuevas rondas previstas para inicios de 2026.