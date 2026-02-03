Sociedad Minera Corona -operadora de la mina polimetálica Yauricocha en la región Lima- informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que el Grupo Alpayana -interesado en una oferta de adquisición de dicha empresa peruana- concluyó su proceso de reorganización societaria en Canadá, que comprendió la fusión entre Alpayana Canada Ltd. y Alpayana S.A.C. De esa manera, se procedió a la extinción de la primera de estas dos últimas firmas como persona jurídica independiente.

Tras la fusión bajo legislación canadiense (amalgamation), la obligación de formular la Oferta Pública de Adquisición Posterior (OPA/OPC) sobre las acciones comunes de Corona será asumida por Alpayana S.A.C., empresa del grupo domiciliada en Perú y sucesora legal. Actualmente, dicha compañía ha solicitado ante el Directorio de la SMV las excepciones correspondientes para cumplir con esta obligación.

Corona explicó que no comunicó previamente la conclusión del proceso de fusión en Canadá (8 de enero) porque Alpayana Canada Ltd. operaba únicamente como vehículo de propósito específico para la adquisición de Sierra Metals Inc., (matriz canadiense de la peruana Corona) sin activos, operaciones, ingresos ni personal propio que fueran materiales para el Grupo Alpayana o para Corona.

Según la minera, la extinción de esta entidad no afecta la cotización de sus acciones ni las decisiones de inversión. “La obligación de formular la OPA sobre acciones de Corona se mantiene vigente y será ejecutada por Alpayana S.A.C. como sucesora”, afirmó la minera a través de un Hecho de Importancia de la SMV.

La empresa indicó que el caso se encuentra en trámite bajo el Expediente N.° 2025027517 ante la SMV y señaló que continuará atendiendo los requerimientos del regulador.

A finales de 2024, Alpayana lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) -considerada hostil- para comprar el 100% de las acciones de Sierra Metals, ofreciendo inicialmente 0.85 dólares canadienses por acción. (Foto: Alpayana).

El camino para la compra de Sierra Metals, matriz de Corona

El camino transitado para la adquisición de Sierra Metals no ha sido lineal. A finales de 2024, Alpayana lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) -considerada hostil- para comprar el 100% de las acciones de Sierra Metals, ofreciendo inicialmente 0.85 dólares canadienses por acción. Dicha propuesta fue rechazada por el directorio de Sierra Metals, lo que dio inicio a un periodo de negociaciones y tensiones.

Entre enero y abril de 2025, Alpayana ajustó progresivamente su oferta hasta alcanzar una propuesta mejorada de 1.15 dólares canadienses por acción en efectivo, que recibió el respaldo unánime del Directorio de Sierra Metals. En abril, ambas compañías anunciaron públicamente el acuerdo preliminar, estableciendo como fecha límite para aceptar la oferta el 12 de mayo de 2025.

Para ese momento, Alpayana compra el 70.7% de Sierra Metals y extiende el plazo para accionistas minoritarios alcanzando el umbral legal mínimo para tomar el control de la empresa. Poco después, adquirió un porcentaje adicional en el mercado, consolidando así una participación del 93.82% del capital accionario.

El 23 de mayo venció la oferta extendida, que había sido habilitada para permitir que más accionistas minoritarios se sumaran bajo las mismas condiciones. A fines de ese mes, Alpayana anunció su intención de retirar a Sierra Metals de la Bolsa de Toronto (TSX) y reorganizar su estructura operativa, incluyendo una futura OPA por la subsidiaria peruana Sociedad Minera Corona.

Entre el 3 de junio y el 29 de julio, la empresa solicitó formalmente convocar a una nueva junta de accionistas para concretar el reemplazo del directorio, completar la compra de las acciones restantes y avanzar con el proceso de fusión.