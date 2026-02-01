La minera australiana Solis Minerals adquirió hasta un 75% de participación del proyecto cuprífero Cucho (Áncash), mediante un acuerdo de inversión escalonada que contempla la opción de alcanzar el 100%. La compañía proyecta iniciar una campaña de perforación diamantina hacia el segundo trimestre de 2026.

Cucho cuenta con 2,000 metros de perforaciones históricas que muestran mineralización significativa de cobre desde superficie, incluyendo óxidos y sulfuros primarios. Las leyes registradas en los pozos previos se encuentran dentro de los rangos operativos del cinturón de cobre andino.

En paralelo, Solis ha solicitado 4,000 hectáreas adicionales en concesiones adyacentes, y se encuentra en fase de permisos y planificación de hasta 20 plataformas de perforación.

“La adquisición del Proyecto Cucho es significativa: con su sistema tipo pórfido de gran escala y objetivos de alta convicción, respaldados por un nuevo modelamiento geofísico 3D, se establece un camino claro hacia una campaña de perforación diamantina. Sumado a la próxima perforación en Cinto, estamos probando de manera sistemática la próxima generación de descubrimientos de cobre en Sudamérica”, comentó Mitch Thomas, director ejecutivo de Solis Minerals.

Cucho fue descubierto en 2008 por geólogos de la empresa peruana Quippu Exploraciones SAC.

Avance de los otros proyectos de Solis en Perú

Además del avance en Cucho, Solis Minerals reportó actividad en otros proyectos de su portafolio peruano. En Ilo Este, concluyó cinco perforaciones diamantinas que confirmaron zonas amplias de cobre, oro y molibdeno. El sistema ha mostrado señales de mineralización tipo pórfido en fases medias, con presencia de bornita y calcopirita.

En Cinto, la empresa obtuvo permisos para iniciar una primera campaña de perforación de 2,500 metros, distribuidos en cinco pozos. No obstante, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) solicitó información adicional sobre comunidades locales antes de autorizar el inicio de trabajos. La compañía está en proceso de entregar la documentación requerida.

En Chancho al Palo, proyecto ubicado también en la franja costera sur, se concluyó una campaña de perforación con resultados acotados en cobre, pero con intercepciones de oro de hasta 1.1 g/t en algunos tramos. Los proyectos Canyon y Chocolate, también en etapa exploratoria, no registraron actividades durante el último trimestre.

Solis Minerals finalizó 2025 con un saldo de caja de 4.2 millones de dólares australianos, tras completar una ronda de levantamiento de capital por 5.9 millones de dólares australianos, provenientes de inversionistas institucionales y sofisticados, incluyendo 150,000 dólares australianos aportados por el presidente y director ejecutivo.

“Reforzados por nuestra reciente ampliación de capital y una estructura corporativa simplificada, hemos iniciado el año en una posición de fortaleza significativa. Con financiamiento y múltiples objetivos en áreas prospectivas, Solis Minerals está bien posicionado para generar valor para los accionistas a lo largo de 2026“, aseguró.

Solis y un acuerdo vinculante para adquirir Cucho

En octubre del año pasado, la compañía australiana Solis Mnerals anunció un acuerdo vinculante para adquirir hasta un 75% de participación en el proyecto cobre Cucho. Además, la empresa se reserva la opción de alcanzar el 100% de propiedad, sujeto a la aprobación de accionistas.

El proyecto constituye un sistema tipo pórfido de cobre-molibdeno-plata de gran escala, parcialmente aflorante y con un acceso logístico considerado favorable (a solo 44 km de la costa del Pacífico) para una exploración avanzada. Esta movida forma parte de la estrategia de Solis Minerals de consolidar un portafolio en Sudamérica centrado en proyectos de clase “Tier-1” de cobre-oro.

