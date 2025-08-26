Solis Minerals informó que su primer pozo de perforación en el proyecto Ilo Este, ubicado en el sur de Perú, interceptó aproximadamente 350 metros de mineralización de cobre y molibdeno desde superficie, en un entorno de pórfidos (roca).

El pozo alcanzó una profundidad de 482.10 metros e identificó cuatro zonas mineralizadas distintas, lo que confirma el potencial de un sistema de cobre-oro a gran escala.

“Estamos muy entusiasmados con la evidencia de mineralización significativa en Ilo Este. Si bien serán los ensayos los que definan las leyes, la geología y los resultados visuales son muy alentadores”, destacó Mitch Thomas, CEO de Solis Minerals.

LEA TAMBIÉN: Solis Minerals halla cobre y oro en nuevo sondeo en Moquegua y delimita próximos pasos

Solis Minerals confirma amplia mineralización de cobre en su primer pozo en Ilo Este. (Foto: Solis Minerals).

Cuatro zonas mineralizadas

El primer pozo de perforación diamantina en el proyecto Ilo Este, en el sur de Perú, confirmó la presencia de aproximadamente 350 metros de mineralización de cobre y molibdeno desde superficie.

El pozo alcanzó una profundidad de 482.10 metros y permitió identificar cuatro zonas mineralizadas distintas: óxidos de cobre en superficie, una zona mixta con calcopirita diseminada, un stockwork con vetas de cuarzo y, en profundidad, calcopirita con molibdenita.

Dichos resultados refuerzan el potencial de un sistema de pórfido de cobre-oro de gran escala.

Segundo pozo de perforación

Tras culminar la perforación del primer pozo, Solis Minerals inició un segundo pozo en la anomalía magnética norte, ubicada a unos 200 metros al sur-suroeste de la primera plataforma.

Este paso forma parte de un programa de 5,000 metros de perforación diamantina que busca explorar anomalías magnéticas y de polarización inducida (IP), consideradas áreas prioritarias para la identificación de mineralización de alta ley.

Próximos pasos de Solis Minerals

Los ensayos de laboratorio, a cargo de ALS Global, estarían listos en septiembre de 2025 y serán determinantes para confirmar las leyes de cobre y molibdeno detectadas visualmente.

Solis Minerals ha priorizado Ilo Este sobre otros proyectos debido a los alentadores resultados preliminares. Asimismo, la compañía continuará con la validación de objetivos estructurales, el mapeo de sistemas de alteración hidrotermal y la recolección de información geológica para evaluar el potencial de recursos en el distrito.

Antecedentes y exploración geológica

Ilo Este ya había sido explorado entre 2000-2001 y 2014-2016, con perforaciones históricas que identificaron un sistema de pórfido de cobre-oro de gran magnitud.

Estudios recientes de la compañía, tanto geoquímicos como geofísicos, han definido nuevas áreas de interés en anomalías magnéticas al norte y al sur, consideradas con mayor probabilidad de albergar mineralización de alta ley.