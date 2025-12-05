La minera canadiense Aftermath Silver dio un nuevo paso en el desarrollo de su yacimiento polimetálico Berenguela, ubicado en la provincia de Lampa, en Puno. La compañía presentó una actualización de recursos minerales que refuerza el potencial económico de este depósito de plata, cobre y manganeso, además de reducir de manera importante la incertidumbre sobre la cantidad y continuidad de sus metales.

La compañía reportó un incremento relevante en los recursos de plata clasificados como medidos e indicados —categorías que otorgan mayor confianza en la continuidad de la mineralización—, alcanzando un total de 122,5 millones de onzas, lo que supone un crecimiento del 21% frente a su evaluación previa. Al mismo tiempo, la cifra de recursos inferidos, que todavía requieren mayor conocimiento, se redujo gracias a nuevas perforaciones realizadas entre 2024 y 2025.

El cobre y el manganeso, que también forman parte de la riqueza mineral de Berenguela, mostraron avances importantes. El inventario de cobre asciende ahora a más de 717 millones de libras, mientras que el manganeso se sitúa en 2.9 millones de toneladas en recursos medidos e indicados. Ambos metales son clave para sectores industriales y tecnológicos, especialmente en la cadena de suministro de baterías y electromovilidad.

Las recientes campañas de perforación (2024-2025) permitieron tener mayor confianza en los datos. (Foto referencial: Andina)

Campaña de perforación 2024-2025

Desde Aftermath Silver destacan que estos resultados son producto de una campaña de perforación más exhaustiva y precisa, ejecutada durante los últimos dos años. Con ello, lograron convertir una gran parte del recurso que antes se consideraba especulativo en volúmenes mejor definidos, lo que representa un avance necesario para el futuro desarrollo minero del proyecto.

Además, la empresa remarcó que la mineralización conocida en Berenguela aún no ha alcanzado su límite. La zona con presencia de metales se mantiene abierta hacia el este, lo que abre la puerta a seguir ampliando recursos mediante nuevos programas de exploración en áreas cercanas al depósito principal.

“El nuevo estudio confirma la solidez del potencial de Berenguela”, afirmó Ralph Rushton, presidente de Aftermath Silver. Según explicó, el siguiente paso para la minera será avanzar en trabajos de ingeniería y planificación, para encaminar el proyecto hacia etapas más avanzadas de desarrollo.

La compañía está empezando a enfocar esfuerzos en estudios de ingeniería para avanzar al desarrollo. (Foto referencial: Andina)

Próximos pasos en el proyecto Berenguela

El yacimiento Berenguela es considerado estratégico por la presencia combinada de metales con alta demanda global. Puno, una región con larga tradición minera, podría beneficiarse en el mediano plazo si esta iniciativa logra concretar su operación, generando empleo y dinamizando la economía local.

La compañía aseguró que cuenta con una base de datos robusta, sustentada en cientos de perforaciones históricas y recientes, y que sus procedimientos cumplen con los estándares internacionales de calidad y transparencia en el manejo de información geológica.

Mientras tanto, Aftermath ya prepara una nueva fase de perforaciones orientadas a profundizar el entendimiento del recurso hacia zonas que han mostrado leyes sobresalientes, especialmente en cobre y plata. De sostenerse los resultados positivos, Berenguela se consolidaría como uno de los proyectos polimetálicos más atractivos en el sur del país.