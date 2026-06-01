La función es el más reciente esfuerzo de Apple por ampliar su negocio financiero. (Foto: Nano Calvo / VW Pics / Universal Images Group vía Getty Images)
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Agencia Bloomberg
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Apple Inc. está preparando un nuevo servicio para el iPhone que permitirá a los usuarios dividir cuentas de cenas grupales u otros eventos, ampliando su incursión en las herramientas financieras de uso cotidiano y desafiando a aplicaciones de terceros.

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