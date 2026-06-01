La función permitirá fotografiar un recibo, asignar distintos artículos a cada persona y generar solicitudes de pago, según personas familiarizadas con el proyecto.

Apple prevé anunciar la función la próxima semana durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) e incluirla en iOS 27, la próxima versión de su sistema operativo para iPhone, según personas familiarizadas con el asunto. Las fuentes pidieron no ser identificadas porque los planes aún no son públicos.

Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios.

Las acciones de PayPal Holdings Inc., propietaria de Venmo, y de Block Inc., dueña de Cash App, redujeron sus ganancias tras conocerse la noticia el lunes. PayPal subía un 1.4% a las 2:08 p.m. de Nueva York, mientras que Block avanzaba un 1.7%. Apple, en tanto, caía un 1.4%, hasta US$ 307.66.

La función es el más reciente esfuerzo de Apple por ampliar su negocio financiero. Desde el lanzamiento de Apple Pay en 2014, la compañía ha incorporado la Apple Card, una cuenta de ahorro respaldada por Goldman Sachs Group Inc. y herramientas que permiten a los comercios aceptar pagos sin contacto con el iPhone.

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Sin embargo, no todas esas iniciativas han resultado exitosas. La alianza de la Apple Card ha pesado sobre los resultados de Goldman Sachs, que busca traspasar el negocio a JPMorgan Chase & Co. Apple también eliminó un servicio de financiamiento similar a “compra ahora y paga después” apenas un año después de lanzarlo.

La nueva función estará disponible a través de la aplicación Wallet o dentro de Mensajes. Los usuarios también podrán aprobar pagos desde un Apple Watch. El servicio estará vinculado a Apple Cash, el sistema de pagos entre personas de la compañía. Anteriormente, Apple añadió una función que permite acercar dos dispositivos para intercambiar dinero.

La herramienta calculará automáticamente cuánto debe pagar cada persona, incluidos los productos consumidos, impuestos y propinas. Con ello, Apple competirá con aplicaciones para dividir gastos como Splitwise, Tab y Settle Up, además de reforzar su posición frente a servicios como Venmo y Cash App.

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La nueva función también podría ayudar a Apple a atraer a consumidores más jóvenes, que cada vez administran más su dinero a través de aplicaciones en lugar de bancos tradicionales.

Apple también trabaja en otra novedad para Wallet: una herramienta que permitirá crear pases digitales para eventos, acceso a gimnasios y otros usos. La aplicación ya integra la cuenta de ahorro de la compañía, Apple Pay y llaves digitales para automóviles y viviendas.

El servicio para dividir cuentas formará parte de las actualizaciones de software previstas para el otoño boreal, centradas en inteligencia artificial, una renovación de Siri y mejoras de rendimiento. iOS 27 también incorporará herramientas de edición fotográfica con IA, un nuevo modo de cámara para Siri y ajustes de diseño.