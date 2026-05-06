The Apple Fifth Avenue store Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Apple Inc. ha mantenido conversaciones exploratorias sobre el uso de Intel Corp. y Samsung Electronics Co. para producir los principales procesadores de sus dispositivos en Estados Unidos, una medida que ofrecería una opción secundaria más allá de su socio de larga data, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

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