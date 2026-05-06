El fabricante de iPhone y iPad ha sostenido conversaciones en etapa inicial con Intel para contratar los servicios de fabricación de chips de la compañía, según personas con conocimiento del tema. Mientras tanto, ejecutivos de Apple han visitado una planta de Samsung en desarrollo en Texas que también producirá chips avanzados.

Ninguno de los esfuerzos ha derivado en pedidos hasta ahora, y el trabajo con ambos proveedores sigue siendo preliminar, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Apple tiene preocupaciones sobre el uso de tecnología distinta a la de TSMC y podría no avanzar finalmente con otro socio, añadieron.

Portavoces de Apple, Intel, Samsung y TSMC declinaron hacer comentarios.

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Las acciones de Intel subieron hasta 4% en operaciones previas a la apertura del martes. El valor ha ganado 160% este año hasta el cierre del lunes en US$ 95.78. Apple registró pocos cambios en la preapertura, y los mercados de Corea del Sur, donde cotiza Samsung, permanecieron cerrados el martes.

Durante más de una década, Apple ha diseñado los procesadores principales, conocidos como sistemas en chip, que impulsan sus dispositivos y ha dependido de TSMC para fabricarlos utilizando los procesos de producción más avanzados en Taiwán. Los últimos iPhone y Mac utilizan lo que se conoce como el nodo de fabricación de 3 nanómetros.

Pero ni siquiera Apple, uno de los mayores compradores de silicio, es inmune a las disrupciones en la cadena de suministro. Las recientes escaseces han sido impulsadas por la expansión masiva de centros de datos para inteligencia artificial y una demanda mayor a la esperada de Mac capaces de ejecutar modelos de IA de forma local. Eso, en parte, subraya la necesidad de Apple de considerar proveedores adicionales.

Ejecutivos de Apple discutieron el problema durante la llamada trimestral de resultados de la compañía la semana pasada, señalando que la falta de chips para iPhone y Mac estaba limitando el crecimiento. “Tenemos menos flexibilidad en la cadena de suministro de lo habitual”, dijo el director ejecutivo, Tim Cook.

Pero encontrar proveedores alternativos no es tarea sencilla. Intel y Samsung no pueden ofrecer de forma fiable el tipo de producción y escala que ha convertido a TSMC en el fabricante dominante de chips por encargo y en uno de los socios más críticos de la cadena de suministro de Apple.

Para Intel, encontrar clientes externos para la producción de chips es una pieza clave de su plan de recuperación bajo el director ejecutivo Lip-Bu Tan. La compañía sigue en etapas iniciales de intentar asegurar clientes para su negocio de fundición tras intentos fallidos en el pasado. Conseguir a Apple como cliente representaría un gran triunfo para Tan y podría ayudar a atraer nuevos negocios.

Samsung ha tenido más éxito en este ámbito, pero también ha tenido dificultades para seguir el ritmo de TSMC y sigue siendo un competidor distante en el mercado de fundición. Samsung se beneficiaría enormemente de un respaldo de Apple, una compañía con la que compite en teléfonos inteligentes y otros sectores.

Apple e Intel comparten una relación larga y compleja. Intel diseñó y suministró procesadores para Mac desde 2006 hasta aproximadamente 2020, cuando Apple trasladó sus computadoras de escritorio y portátiles a chips propios basados en componentes del iPad. Hace más de una década, Samsung actuó como socio de fabricación para los diseños de chips de iPhone de Apple.

Las conversaciones con ambas compañías comenzaron antes de que se intensificaran las últimas escaseces. Además de ayudar a reforzar el suministro, existe otro posible beneficio de trabajar con Intel. Una asociación podría fortalecer la relación de Apple con el gobierno de Donald Trump, creen algunos ejecutivos. La Casa Blanca facilitó un acuerdo inusual para invertir en Intel el año pasado y considera al fabricante de chips como un referente industrial nacional.

Samsung ya está trabajando en la fabricación de más componentes periféricos para el iPhone y otros productos, incluidos los relacionados con la gestión de energía de los dispositivos, dijo Apple anteriormente.

Apple prefiere contar con al menos dos proveedores para cualquier componente importante, lo que le da ventaja en las negociaciones de precios y protección frente a interrupciones de suministro. Por ejemplo, depende de varios fabricantes distintos para las pantallas utilizadas en su línea de productos.

Cook, quien fue clave en la construcción de la cadena de suministro global de Apple, ha advertido durante mucho tiempo sobre depender de una sola geografía para componentes críticos. La producción en Taiwán conlleva riesgos particulares porque China considera a la isla autónoma como parte de su territorio.

Ya en 2022, Cook dijo a los empleados en una reunión general que “independientemente de lo que sientas o pienses, que 60% provenga de un solo lugar probablemente no es una posición estratégica”, en referencia a la producción de chips concentrada en Taiwán.

Desde entonces, Apple ha trabajado estrechamente con TSMC para ayudar a expandir operaciones en Phoenix, donde el proveedor ahora produce un número limitado de chips para Apple desde una sola planta. Está acelerando rápidamente el trabajo para Apple, que dijo que recibirá 100 millones de chips desde Arizona en 2026.

Esa cifra solo cubriría una pequeña parte de los envíos anuales totales de dispositivos de Apple, y los ejecutivos siguen preocupados por posibles interrupciones en el suministro si China invadiera Taiwán.

Al igual que otras empresas tecnológicas, Apple también enfrenta escasez de chips de memoria. Pero Cook dijo que encontrar suficientes procesadores principales —los sistemas en chip— es actualmente un desafío mayor.

“La principal restricción es la disponibilidad de los nodos avanzados en los que se producen nuestros sistemas en chip, no la memoria”, dijo Cook durante la llamada de resultados. Eso está dificultando que Apple satisfaga la demanda de productos como Mac mini y Mac Studio, añadió.

“Creo que tomará varios meses alcanzar el equilibrio entre oferta y demanda”, dijo.

Los problemas en la cadena de suministro también han afectado a la línea iPhone 17 Pro. Apple cuenta con personal operativo trabajando para evitar que las restricciones se extiendan a otras líneas de productos, como AirPods y Apple Watch, que utilizan distintos tipos de procesadores respecto a iPhone y Mac.