Apple Inc. reportó ingresos del segundo trimestre que superaron levemente las estimaciones de los analistas, impulsados por la demanda del iPhone y las Mac, aunque sin alcanzar los resultados extraordinarios que algunos inversionistas esperaban.

El beneficio neto asciende a US$ 29,600 millones, lo que supone un aumento del 19% interanual, según un comunicado. Por acción, indicador preferido por los inversores, es de US$ 2.01, frente a los US$ 1.95 esperados, según un consenso establecido por FactSet.

Los ingresos aumentaron 17% hasta US$ 111,200 millones durante el período que finalizó el 28 de marzo, informó la compañía en un comunicado el jueves. Los analistas habían anticipado en promedio US$ 109,700 millones. La propia Apple había proyectado un crecimiento de ventas de entre 13% y 16%.

La compañía se está beneficiando de una serie de nuevos productos lanzados en marzo, incluidos el MacBook Neo, el iPhone 17e, modelos actualizados de iPad Air y una nueva MacBook Pro. El Neo de US$ 599 —la primera gran apuesta de Apple por computadoras portátiles de bajo costo— ha sido particularmente popular y sigue agotado en varios minoristas.

Aun así, los resultados fueron desiguales. Apple quedó por debajo de las expectativas en las regiones de América y Europa, mientras que superó las proyecciones en China y otras partes de Asia. El iPhone —su producto insignia— estuvo en línea con el promedio estimado en Wall Street.

Las acciones de Apple fluctuaron en las operaciones posteriores al cierre antes de caer cerca de 1%. El papel acumulaba una baja inferior a 1% en lo que va del año, frente a un avance de 5.3% del índice S&P 500.

Como parte del anuncio, Apple dijo que recomprará hasta US$ 100,000 millones en acciones y elevó su dividendo.

Las cifras más recientes extienden un repunte en las ventas que marcó récords durante el trimestre de las fiestas, cuando los ingresos crecieron 16%. Los resultados también indican que el próximo director ejecutivo, John Ternus, tendrá una base sólida cuando asuma el cargo en septiembre. Tim Cook, quien ha dirigido la compañía durante 15 años, permanecerá en Apple como presidente ejecutivo.

Los resultados sugieren que Apple está resistiendo la escasez de chips de memoria y otros componentes —al menos por ahora—. La falta de memoria se ha propagado por la industria tecnológica, obligando a las empresas a subir precios y reducir la producción. Apple no ha sido completamente inmune: las restricciones han contribuido a retrasos en envíos de computadoras como la Mac mini, y la compañía ha aumentado los precios de algunas laptops.

Más allá de los desafíos en la cadena de suministro, Ternus tiene la tarea de revertir la posición de Apple en inteligencia artificial. El gigante tecnológico está teniendo dificultades para mantenerse al nivel de sus rivales en Silicon Valley en este ámbito y ha retrasado funciones clave, incluida una versión renovada del asistente de voz Siri.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg