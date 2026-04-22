Ambos llevan Apple Watch, camisas oscuras abotonadas y jeans azules mientras se sonríen el uno al otro, una imagen casi idéntica. La conclusión: Ternus, responsable de hardware de Apple, aportará continuidad como director ejecutivo y ayudará a preservar el legado de Cook.

Pero Ternus enfrentará un desafío cuando asuma oficialmente el cargo en septiembre. Incluso mientras mantiene el imperio de dispositivos de Apple —y sus más de US$ 400,000 millones en ingresos anuales—, el ejecutivo deberá tomar riesgos, ingresar en nuevas categorías de productos y encontrar el rumbo de la compañía en materia de inteligencia artificial.

Nada de eso será sencillo, y la capacidad de “pensar diferente” determinará si Apple puede seguir prosperando en la era de la IA.

“Debe resistir la tentación del incrementalismo que ha afectado a Apple últimamente”, escribió el analista de Forrester Research Inc., Dipanjan Chatterjee . “A medida que Ternus asume el mando, debe definir el futuro de Apple con la misma intensidad con la que defiende su pasado”.

LEA TAMBIÉN: El ingeniero de 50 años que asumirá las riendas de Apple tras la era de Tim Cook

Moverse más rápido

Ternus, de 50 años, ingresó a Apple en 2001, cuatro años después de graduarse en ingeniería mecánica en la Universidad de Pensilvania. Para tener éxito en esta nueva etapa, deberá conservar lo que funciona —disciplina operativa y liderazgo sereno— mientras rompe con la toma de decisiones basada en el consenso que caracterizó la gestión de Cook. También deberá moverse más rápido, reforzar la competitividad de Apple en IA y lanzar nuevos éxitos de hardware.

Cook supervisó el lanzamiento de productos innovadores, incluidos el Apple Watch, los AirPods y el visor Vision Pro, pero el balance es mixto. El reloj y los auriculares se convirtieron en grandes éxitos, aunque surgieron cuando miembros clave del equipo de liderazgo e ingeniería de su predecesor aún estaban en la empresa.

El Vision Pro —concebido durante años por Cook como un producto estrella— ha fracasado, pese a una década de desarrollo y miles de millones en inversión. Apple también destinó cerca de US$ 10,000 millones a un proyecto de automóvil autónomo que finalmente fue cancelado. En ambos casos, los instintos de Ternus parecían más cautelosos; se opuso a las iniciativas en distintos grados.

Tim Cook, de Apple, es conocido por su método de toma de decisiones basado en el consenso.

Donde Ternus ha destacado es en la ejecución. Ha garantizado que Apple entregue versiones actualizadas del iPhone, iPad, Mac y Apple Watch cada año, mejorando la calidad, durabilidad y rendimiento del hardware, rasgos distintivos de su etapa al frente del área.

Ternus también fue un impulsor del MacBook Neo, un producto que rompió con el enfoque tradicional premium de Apple. Promovió la venta de una laptop más económica orientada a una generación más joven, y su apuesta dio resultados. El equipo de colores, con un precio de US$599 —presentado el mes pasado— recibió excelentes críticas y se agotó rápidamente.

Este fue el inicio de la impronta de Ternus en la compañía, pero ahora deberá liderar a Apple hacia nuevas categorías. El gigante tecnológico se enfoca actualmente en dos grandes áreas de expansión: productos para el hogar inteligente impulsados por IA y dispositivos wearables.

La apuesta por el hogar incluye una pantalla inteligente con reconocimiento facial, un robot de sobremesa con pantalla giratoria para videollamadas y reproducción multimedia, y una cámara de seguridad centrada en la privacidad. En wearables, la estrategia abarca gafas inteligentes, un dispositivo tipo colgante y nuevos AirPods, todos con cámaras de visión computacional para analizar el entorno del usuario.

Avance lento

Hasta ahora, el progreso ha sido irregular. Apple esperaba presentar gafas inteligentes este mismo año, pero el producto aún está a meses de estar listo, lo que podría retrasar su debut hasta 2027. Sus dispositivos para el hogar también han sufrido demoras mientras la compañía intenta mejorar sus modelos de IA y su asistente de voz Siri de nueva generación. El robot de sobremesa, inicialmente previsto para 2027, ahora corre el riesgo de posponerse hasta 2028.

Corregir la ejecución en IA es crucial. Los retrasos ya no son solo técnicos: empiezan a afectar la capacidad de la empresa para lanzar hardware que impulse actualizaciones y genere ingresos.

Apple eligió a Ternus, en parte, por su edad y la convicción de que puede reinventar la línea de productos y competir con rivales más avanzados en IA. Es probable que mantenga un enfoque más marcado en los productos y delegue en figuras como el director de operaciones, Sabih Khan, la gestión del negocio.

Estilo de toma de decisiones

Apple también apuesta a que Ternus tenga un estilo de liderazgo más decidido, más cercano al del cofundador Steve Jobs. Colegas de larga data lo describen como alguien dispuesto a tomar decisiones claras, en contraste con el enfoque más deliberativo y basado en consenso de Cook.

“Ternus tomará decisiones” en desarrollo de productos, señaló una persona que trabajó de cerca con ambos ejecutivos. “Si le presentas a Tim la opción ‘A’ o la ‘B’, no elegirá. Hará una serie de preguntas si tiene dudas”.

Ternus, en cambio, sí elegirá, dijo la fuente, que pidió no ser identificada. “Puede ser correcto o incorrecto, pero al menos es una decisión”.

El futuro CEO de Apple, John Ternus, en el lanzamiento del MacBook Neo el mes pasado.

Ese cambio podría marcar el fin de una era en la que las grandes decisiones de producto se tomaban de forma colectiva por un pequeño grupo de altos ejecutivos. Se espera que Ternus adopte un enfoque más centralizado, donde será el único responsable de la toma de decisiones.

Cook, por su parte, permanecerá como presidente ejecutivo, centrado en relaciones gubernamentales y geopolítica, incluidos los vínculos de Apple con China y su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Colegas señalan que, aunque Ternus es hábil comunicador, aún no está listo para asumir el rol de Cook en el trato con responsables políticos a nivel global.

La transición de septiembre posiciona a Ternus para iniciar su gestión con impulso. Supervisará el lanzamiento del primer iPhone plegable de Apple —uno de los cambios más importantes en la historia del producto— junto con un necesario relanzamiento de Siri.

Ternus reorganizó este mes el área de ingeniería de hardware en torno a lo que denomina una nueva plataforma de IA destinada a acelerar el desarrollo de productos y mejorar la calidad de los dispositivos. Esto refleja su plan de desplegar rápidamente la IA en toda la empresa para optimizar sus operaciones.

El ejecutivo ha indicado al personal que seguirá involucrado de cerca en la ingeniería de hardware, con el objetivo de guiar la próxima generación de tecnologías.

Ese es el núcleo del desafío que tiene por delante. Apple ya no necesita otro gestor operativo. Busca un líder capaz de definir el futuro.