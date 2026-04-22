John Ternus, a la izquierda, camina junto a Tim Cook en la sede de Apple en California.
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Agencia Bloomberg
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Cuando Apple Inc. anunció el lunes que el histórico líder Tim Cook sería reemplazado por John Ternus, publicó una imagen de los dos ejecutivos caminando juntos en el campus de la compañía en Cupertino, California.

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