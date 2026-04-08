HAWTHORNE, CALIFORNIA - APRIL 02: A SpaceX Falcon 9 rocket is displayed at a SpaceX facility on April 2, 2026 in Hawthorne, California. Elon Musks rocket and satellite company SpaceX has confidentially filed for an initial public offering (IPO) in what may be one of the largest public offerings in history. (Photo by Mario Tama/Getty Images)
HAWTHORNE, CALIFORNIA - APRIL 02: A SpaceX Falcon 9 rocket is displayed at a SpaceX facility on April 2, 2026 in Hawthorne, California. Elon Musks rocket and satellite company SpaceX has confidentially filed for an initial public offering (IPO) in what may be one of the largest public offerings in history. (Photo by Mario Tama/Getty Images)
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Agencia Bloomberg
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SpaceX y banqueros de inversión organizarán reuniones para poner a prueba la valuación objetivo de US$ 2 billones de la empresa liderada por Elon Musk. Este es un paso clave en su avance hacia la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia, según personas con conocimiento del tema. 

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