Amazon.com Inc. ha llegado a un nuevo acuerdo con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), lo que supone un salvavidas para la maltrecha agencia gubernamental y garantiza la entrega a los clientes en las zonas rurales de Estados Unidos.

Según una fuente cercana al asunto, Amazon conservará aproximadamente el 80% de sus entregas actuales con el USPS, lo que representa más de mil millones de paquetes al año.

“Nos complace haber alcanzado un nuevo acuerdo con el USPS que fortalece nuestra larga colaboración y nos permitirá seguir apoyando juntos a nuestros clientes y comunidades”, declaró Terrence Clark, portavoz de Amazon, en un comunicado.

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El USPS no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

El acuerdo con Amazon garantiza que el servicio postal mantenga la mayor parte del negocio con su cliente más importante, lo que representa una red de seguridad para la agencia mientras intenta frenar las cuantiosas pérdidas financieras que sufre año tras año.

Los términos financieros del acuerdo, del que Reuters informó previamente, no se dieron a conocer de inmediato.

Fortalecer las finanzas del servicio postal es una prioridad crucial para el director general de Correos, David Steiner, quien advirtió que la agencia podría quedarse sin fondos a principios del próximo año.

Steiner solicitó al Congreso que aumentara el límite de endeudamiento de la agencia y subastó el acceso a sus centros de distribución para que lo utilizaran empresas de mensajería privadas. Amazon confirmó su participación cuando se abrió la licitación en febrero.

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El acuerdo con el USPS también se produce mientras Amazon trabaja para agilizar las entregas en las zonas rurales de Estados Unidos, donde depende de una combinación de sus propios repartidores contratados y el servicio postal.

El año pasado, Amazon anunció una inversión de US$ 4,000 millones para acelerar los tiempos de entrega en zonas rurales, una iniciativa que incluye la contratación de pequeños empresarios locales como repartidores a tiempo parcial para obtener ingresos adicionales.

Para finales de este año, espera contar con 200 centros de distribución rurales donde se preparan los paquetes para la entrega final a domicilio.

Recargo desde el 17 de abril

Amazon.com Inc. comenzará a cobrar a los vendedores que utilizan sus servicios de envío un recargo de 3.5% por “combustible y logística” a finales de este mes, sumándose a otras empresas de transporte que están aumentando sus precios a medida que la guerra con Irán impulsa el alza del petróleo.

Las tarifas entrarán en vigor el 17 de abril para los clientes del servicio Fulfillment by Amazon —utilizado por muchos de los vendedores independientes que ofrecen productos en las plataformas de la compañía— en Estados Unidos y Canadá.

Los artículos enviados por Amazon en nombre de comerciantes que venden en sus propios sitios o en otros minoristas tendrán el recargo a partir del 2 de mayo.

“Los costos elevados de combustible y logística han incrementado el costo de operar en toda la industria”, dijo Ashley Vanicek, portavoz de Amazon, en un comunicado el jueves. “Hemos absorbido estos aumentos hasta ahora, pero, al igual que otros grandes transportistas, cuando los costos se mantienen altos implementamos recargos temporales para recuperar parcialmente estos costos”.

Más de 60% de los productos vendidos en Amazon provienen de vendedores independientes que pagan comisiones por ventas, además de tarifas por almacenamiento y entrega. El recargo muestra cómo Amazon puede usar su modelo de mercado para trasladar el aumento de costos a sus socios vendedores en lugar de a los compradores.

La tarifa se aplicará al monto que Amazon cobra por enviar un artículo, no al precio de venta del producto, señaló Vanicek, quien agregó que los cargos son “significativamente más bajos” que los impuestos por otros transportistas.

El Servicio Postal de Estados Unidos dijo la semana pasada que aumentará los precios en 8% para algunos paquetes.

Elaborado con información de Bloomberg