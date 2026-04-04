Amazon anunció que implementará un recargo adicional a los vendedores externos que utilizan su red de distribución, en respuesta al incremento de los costos operativos asociados al transporte y la logística.

La medida, que entrará en vigencia el 17 de abril, consistirá en un cargo del 3.5% sobre las comisiones de cumplimiento que pagan los vendedores por el uso de los servicios logísticos de la compañía.

Según reportó CNBC, el ajuste se aplicará a comerciantes en Estados Unidos y Canadá que operan bajo el sistema de envíos gestionados por Amazon, conocido como ‘Fulfillment by Amazon’.

Los vendedores que usan ‘Fulfillment by Amazon’ asumirán el nuevo recargo desde abril. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

LEA TAMBIÉN: Ataques iraníes dañan 3 centros de datos de Amazon en Bahrein y exponen su vulnerabilidad

La empresa explicó que la decisión responde al aumento de los costos en la industria, especialmente en lo relacionado con el transporte, el almacenamiento y la entrega de productos.

Este escenario se produce en un contexto de alza en los precios del petróleo, con el barril Brent superando los US$ 107 tras registrar un incremento de más del 6% en la última jornada.

Desde la compañía, la portavoz Ashley Vaicek señaló que el recargo es inferior a los ajustes temporales que han aplicado otras empresas del sector logístico ante presiones similares en sus costos.

Amazon precisó que el nuevo cargo se calculará sobre las tarifas de cumplimiento y no sobre el precio final de los productos, lo que busca evitar un impacto directo en el valor de venta al consumidor.

En promedio, el recargo representará alrededor de 17 centavos de dólar por unidad enviada bajo el sistema ‘Fulfillment by Amazon’, el cual incluye servicios de almacenamiento, empaquetado y distribución.