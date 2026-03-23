“Pretty Lethal” (también conocido como “Lindas y letales”) es el nuevo thriller de Amazon Prime Video que combina ballet, humor negro y violencia sangrienta. Así, la película vuelve a poner a Uma Thurman en el terreno de la acción, esta vez rodeada de un elenco juvenil. En ese sentido, ¿te gustaría sumar la producción a tu lista de visualizaciones? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota de Gestión Mix es para ti. En las siguientes líneas, te presentamos su sinopsis, detalles de lanzamiento y más.

Vale precisar que el filme es una coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido, con una duración de 88 minutos.

Además, bajo la dirección de Vicky Jewson y el guion de Kate Freund, está pensado como un largometraje compacto y ágil para maratonear en casa.

LA TRAMA DE “PRETTY LETHAL”

“Pretty Lethal” sigue a cinco jóvenes bailarinas de élite—Bones, Princess, Zoe, Chloe y Grace—que viajan en bus hacia una prestigiosa competencia de ballet en Europa... cuando el vehículo se descompone en medio de un bosque remoto.

Sin señal y sin ayuda a la vista, el grupo termina buscando refugio en una inquietante posada de carretera administrada por Devora Kasimer (Uma Thurman), una ex prodigio del ballet convertida en dueña de un hospedaje ligado a una red criminal.

Entonces, cuando una banda de hombres armados entra en escena y el viaje se vuelve mortal, las bailarinas se ven obligadas a dejar atrás sus peleas internas y a usar su entrenamiento físico como arma, transformando pasos de danza, disciplina y hasta las zapatillas de punta en recursos de supervivencia.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “PRETTY LETHAL”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PRETTY LETHAL”?

El reparto juvenil de “Pretty Lethal” está liderado por Maddie Ziegler como Bones y Lana Condor como Princess, dos bailarinas rivales que deben aprender a confiar la una en la otra si quieren salir con vida del encierro.

Junto a ellas aparecen:

Iris Apatow como Zoe

como Zoe Millicent Simmonds como Chloe

como Chloe Avantika como Grace

como Grace Lydia Leonard como la estricta instructora Thorna

como la estricta instructora Thorna Uma Thurman como Devora Kasimer

como Devora Kasimer Michael Culkin como el misterioso Lothar Marcovic

¿CUÁNDO SE ESTRENA “PRETTY LETHAL”?

“Pretty Lethal” se estrena en Amazon Prime Video el miércoles 25 de marzo del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En Estados Unidos, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "Pretty Lethal", película dirigida por Vicky Jewson que se desarrolla a lo largo de 88 minutos de metraje (Foto: Amazon MGM Studios)