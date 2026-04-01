SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por el magnate tecnológico Elon Musk, presentó los documentos para su ingreso bursátil ante el ente regulador de los mercados en Estados Unidos (SEC), lo que representa el paso previo a la operación más esperada del año.

El expediente fue entregado de manera confidencial, le confirmó el miércoles a la AFP una fuente cercana al asunto.

De acuerdo con CNBC y Bloomberg, que citan fuentes familiarizadas con el asunto, la compañía de Musk ya ha presentado a la SEC su solicitud para llevar a cabo una oferta pública inicial (IPO), que se prevé que recaude unos US$ 75,000 millones.

Esta cifra la convertiría en la mayor IPO de la historia, un récord que por ahora ostenta Aramco, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudí, que en 2019 recaudó con su IPO unos US$ 29,000 millones.

El cohete Starship de SpaceX despega desde Starbase durante su segundo vuelo de prueba en Boca Chica, Texas, el 18 de noviembre de 2023. SpaceX, la empresa de Elon Musk, presentó documentos confidenciales ante los reguladores de valores estadounidenses para salir a bolsa, según informaron medios estadounidenses el 1 de abril de 2026. Esta presentación, que podría ser la mayor oferta pública inicial de la historia, sitúa a SpaceX en camino de cotizar en bolsa en julio, según el Wall Street Journal y Bloomberg, que citaron a personas familiarizadas con el asunto. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)

En total, la empresa de Musk aspira a obtener una valoración de entre 1.5 y 1.75 billones de dólares, resalta Bloomberg.

La presentación coloca a SpaceX en la vía para comenzar a cotizar en bolsa, posiblemente a partir de julio, de acuerdo con The Wall Street Journal. Pero el registro de ingreso no determina una fecha exacta para su inauguración.

La petición confidencial permitirá a SpaceX someter sus estados financieros a la revisión de la SEC antes de divulgarlos públicamente, según CNBC.

Ahora, la compañía tendrá que publicar un informe al menos 15 días antes de iniciar su gira de reuniones y presentaciones de su IPO con inversores.

Elon Musk observa mientras el presidente estadounidense Donald Trump habla en el Foro de Inversiones Estados Unidos-Arabia Saudita en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C., el 19 de noviembre de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)

La compañía, fundada en 2002 por Musk, se ha convertido en el proveedor líder de servicios de lanzamiento orbital de la NASA, y además es propietaria de Starlink, que cuenta con más de 9,000 satélites en órbita.

Además, está ahora fusionada con la empresa de inteligencia artificial (IA) de Musk, xAI, una combinación que tiene como meta “formar el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella”, tal y como resaltó el empresario en febrero pasado.

El momento de SpaceX

La solicitud no ha sido publicada en la página de la SEC, que rechazó hacer comentarios. SpaceX tampoco respondió a por ahora una solicitud de AFP.

Según medios estadounidenses, la oferta pública oficial (IPO) podría estar avaluada en unos US$ 75,000 millones.

Así SpaceX superaría el récord de 2019, cuando el grupo petrolero Saudi Aramco recaudó US$ 25,600 millones en su IPO.

SpaceX, que domina el mercado de lanzamientos espaciales con sus cohetes reutilizables, es propiedad de Musk junto con otros fondos de inversión y compañías tecnológicas, incluida Alphabet (matriz de Google).

Sus cohetes Falcon 9 han reducido significativamente el costo de colocar satélites en órbita. Además, ha llevado a varias tripulaciones a la Estación Espacial Internacional a bordo de su cápsula Crew Dragon.

La empresa también es dueña de los satélites de Starlink. En febrero, Musk anunció que SpaceX iba a absorber a su compañía de inteligencia artificial, xAI, lo que avaluó a la empresa espacial en US$ 1.25 billones, según varios medios.

En la actualidad, la empresa desarrolla un megacohete llamado Starship, que ya completó varios vuelos de prueba pero aún no tiene una fecha para su primer vuelo comercial. SpaceX también trabaja en el desarrollo de centros de datos en el espacio e impulsados con energía solar.

Elaborado con información de EFE y AFP