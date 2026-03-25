Esa “preocupación” se transformó en una idea. Y la idea, con el tiempo, en Humand, la startup argentina de software para Recursos Humanos que acaba de levantar una ronda Serie A de US$ 66 millones; y hoy opera en distintos mercados del mundo, incluido Perú. Los fundadores la crearon cuando aún no habían cumplido los 30 años.

G de Gestión conversó con ambos fundadores, que hoy pasan la mayor parte de su tiempo en México, un mercado clave para la compañía y desde donde se ha desarrollado gran parte del portafolio de más de 30 productos que hoy ofrece Humand. En Perú, explica Benenzon, el objetivo para este año es “duplicar nuestra apuesta”. Y es que, agrega, tienen entre sus clientes a empresas como el operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Corporación Rico y Grupo Efe, entre otros.

“¿Qué significa duplicar nuestra apuesta en Perú? Solo este año vamos a contratar a 30 personas más para la oficina local”, comenta Benenzon.

El año que fue clave para Humand

La startup argentina que hoy crece 2.6 veces año contra año -según información que compartieron sus fundadores- y que ha sumado entre sus filas de socios a Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, no tuvo tampoco un despegue sencillo.

En 2020, cuando aún afinaban la idea de crear un software empresarial pensado para el 80% de la fuerza laboral mundial que no trabaja frente a una computadora —personas que están en plantas industriales, campos, fábricas o tiendas—, decidieron postular a una licitación lanzada por ArcelorMittal. Y contra todo pronóstico, ganaron el concurso frente a gigantes tecnológicos como Facebook y Microsoft.

¿Cuál fue su ventaja? No el precio, sino la propuesta, resume Maspero.

“Lo que hicimos fue crear una sola aplicación para los empleados operativos que no trabajan en una oficina, donde pudieran encontrar todo lo necesario para mejorar la comunicación interna: permisos para vacaciones, mesa de ayuda, reclamos, entre otros. Mientras que Microsoft ofrecía soluciones que requerían un correo corporativo y licencias adicionales, y Facebook proponía básicamente una red social interna”, recuerda.

Tras ganar la licitación, el desafío fue evolucionar la propuesta en 20 días. En ese corto tiempo, el software comenzó a incorporar nuevas funcionalidades: capacitaciones, onboarding, intranet, firma electrónica de documentos y otros módulos.

Ese primer contrato con ArcelorMittal les permitió concentrarse por 18 meses en perfeccionar la herramienta. Sin embargo, cuando intentaron vender la solución a nuevas empresas, la pandemia frenó temporalmente sus planes comerciales. Paradójicamente, la crisis sanitaria también terminó validando el producto. En medio de las restricciones sanitarias, Humand permitió a ArcelorMittal mantener la comunicación con miles de empleados operativos en un contexto de trabajo remoto y protocolos sanitarios.

Para finales de 2021 lograron cerrar contrato con su segundo cliente. Con ese impulso decidieron postular a Y Combinator, la aceleradora de startups más prestigiosa del mundo. Pero fueron rechazados. Lo intentaron tres veces. Pero aún no tenían suficiente tracción.

El punto de inflexión llegó en 2022, cuando decidieron mudarse a México para presentar su startup a más empresas.

“Cuando nos instalamos en México para presentar nuestra propuesta a más clientes fue cuando realmente logramos despegar. En seis meses pasamos de cuatro clientes a 30. Ahí fue cuando Y Combinator vio que éramos un proyecto que podía escalar al nivel de compañías como Dropbox o Reddit”, recuerda Maspero.

A la fecha, Humand tiene casi 450 empleados a nivel global —comenzaron siendo cuatro— y cuenta con más de 100 clientes solo en Europa. En 2022 la empresa desembarcó en Colombia, Perú y Uruguay, ampliando su presencia en América Latina. En 2025 iniciaron operaciones en Estados Unidos, Europa y Asia.

Aun así, su mercado más importante en la región sigue siendo México. Y dentro del Top 3 regional de la compañía aparece Perú, señala Benenzon.

Lo que viene para la startup argentina

A finales de febrero de 2026, Humand cerró su primera Serie A por US$ 66 millones, la primera gran ronda institucional de la startup argentina tras la inversión inicial de US$ 2,5 millones de Y Combinator y capital propio.

De acuerdo a los fundadores, el destino de esos recursos es ampliar el portafolio tecnológico y acelerar el desarrollo de nuevos productos, explica Nicolás Benenzon. “Hoy Humand ya tiene más de 30 aplicaciones vinculadas a recursos humanos, aprendizaje, gestión de talento, desempeño e inteligencia artificial. Pero vamos a seguir ampliando esa oferta y, progresivamente, desarrollar herramientas que también ayuden a las operaciones de las empresas”, adelanta.

Si Microsoft construyó el estándar del software empresarial para el 20% de la fuerza laboral global que trabaja frente a una computadora, “Humand quiere hacer lo mismo para el 80% restante: unos 2.700 millones de trabajadores que operan en plantas industriales, fábricas, tiendas, hospitales, obras o en el campo", aseguran los cofundadores.

La visión, según sus fundadores, es que la interacción entre empresa y trabajador pase por una sola plataforma. Ese vínculo puede comenzar con procesos de recursos humanos —como onboarding, capacitaciones o gestión de talento—, pero también extenderse a otras áreas operativas, como habilitar interacciones financieras entre empleados y empresas.

Por ahora, la compañía mantendrá su foco principal en la tecnología para recursos humanos (su tasa de abandono es de menor del 1%). No obstante, “en el mediano y largo plazo iremos ampliando el alcance hacia otras áreas del negocio, como operaciones y servicios financieros”.

¿Piensan convertirse en empresa pública? Los fundadores de Humand no descartan que, en el futuro, la empresa pueda salir a bolsa. Sin embargo, ese no es un objetivo inmediato. Por ahora, la prioridad sigue siendo el crecimiento. “Nuestro objetivo no es vender la empresa”, explica Nicolás Benenzon. Pero, si en algún momento el camino del negocio lo requiere, entonces evaluarán una eventual salida a bolsa.

Las clave de dos jóvenes empresarios

Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero destacan que atraer talento no depende solo de ofrecer beneficios, sino de construir una empresa con una visión ambiciosa. Para Benenzon, el mejor talento no se retiene, sino que se atrae.

“Cuando tienes un buen producto, una visión clara y un crecimiento acelerado, eso funciona como un imán para las personas más talentosas”, señala. En su opinión, los entornos donde las empresas crecen rápido generan más oportunidades de desarrollo para los equipos y, por lo tanto, mayor motivación.

Gerónimo Maspero agrega que el contexto actual es especialmente favorable para quienes quieren emprender en tecnología. Hoy, afirma, construir productos tecnológicos es más accesible que nunca: “Hace algunos años necesitabas equipos grandes para desarrollar tecnología. Hoy, con creatividad, disciplina y una computadora puedes construir cosas muy valiosas”, sostiene.

Por eso, su principal consejo para los jóvenes es asumir riesgos temprano.

“Cuando eres joven es el momento de animarse a probar. No tienes mucho que perder y sí mucho por ganar”, afirma.

Con el tiempo —añade— ese esfuerzo acumulado puede transformarse en algo mucho más grande.

Aunque hoy cuentan con el respaldo de inversionistas y fundadores de compañías globales como Mercado Libre, Dropbox o Rappi, Benenzon sostiene que no existe una fórmula mágica para construir una empresa exitosa.

“Los consejos ayudan a orientarte un poco, pero lo que realmente marca la diferencia es el trabajo diario: resolver problemas, crear valor, construir un buen producto y seguir adelante incluso cuando las cosas salen mal”.